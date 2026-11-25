Kahramanmaraş'ta kadın emeğini öne çıkaran pazar açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kahraman Kadın Üretici Pazarı düzenlenen törenle açıldı. Açılış, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamındaki program çerçevesinde gerçekleşti ve kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla atılan yeni adımı simgeliyor.

120 üretici ve ürün yelpazesi:

Evlerinde ve imalathanelerinde üretim yapan yaklaşık 120 kadın üretici, Binevler Semt Pazarı'nda gıda, hediyelik eşya, giyim, ev tekstili ve el sanatları ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya açılışta, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesinin aile ekonomisine ve şehrin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Eğitim ve destek mekanizmaları:

Kaya, pazarın açılmasının Kahraman Kadın Akademisi ve mobil uygulama gibi daha önce hayata geçirilen projelerin bir devamı olduğunu belirtti. Belediyenin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KADEM ve İstiklal Üniversitesi ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde verilen pazarlama, iş geliştirme ve e-ticaret eğitimleri ile Mobil Çarşı uygulaması, Kadın Sanat ve Yaşam Merkezleri ve aile danışmanlığı hizmetleri üreticilerin yanında olmaya devam edecek.

Mutlu Kaya, semt pazarındaki temsilî açılışın ardından hem mobil uygulama hem de akademideki eğitimlerle ekonomik güçlendirme çalışmalarının süreceğini ve üreticilerin gelir elde ederek kendi ayakları üzerinde durmalarını hedeflediklerini söyledi. Açılışta Büyükşehir Belediye Başkanının talimatlarıyla kadınların gelir elde etmesi için mekanizma oluşturulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut ise 25 Kasım dolayısıyla valilik bünyesinde düzenlenen toplantıda kentte kadınların güvenliği, istihdamı ve iyileştirme adımlarının ele alındığını aktardı. Akbulut, semt pazarının kadın istihdamına katkı sağlayacağını belirterek desteklerin valilik, belediye ve ilgili il müdürlükleriyle süreceğini kaydetti.

Her iki yetkili de çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Fırat Görgel önderliğinde Kahramanmaraş'ı kadın istihdamı ve destekleri konusunda örnek bir vilayet haline getirme hedefinin devam ettiğini ifade ettiler.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KAHRAMAN KADIN ÜRETİCİ PAZARI AÇILDI.