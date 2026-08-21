Alanyurt’ta dönüşümün ayrıntıları ev ev paylaşılıyor

Alanyurt kentsel dönüşümünde bilgilendirme çalışmaları:

İnegöl Belediyesi, Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürüttüğü bilgilendirme programını sahada yoğunlaştırdı. Temmuz ayında açılan Alanyurt Kentsel Dönüşüm Ofisi ile başlayan birebir görüşmelerin yanı sıra belediye ekipleri, bölgedeki siteleri tek tek ziyaret ederek projeyi ve uygulama sürecini bölge sakinlerine detaylarıyla aktarıyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Alanyurt projesi; Yeni Mahalle, Esentepe ve Yunusemre mahallelerinin bir bölümünü kapsıyor ve Alanyurt’un yaklaşık %17’sini içine alıyor. Çalışma 90 hektar alan üzerinde, 113 parsel, 43 site ve toplam 501 yapı üzerinden planlandı. Belediye, Turgutalp Mahallesi’nde başlayan ve 2027 yılında birinci etap anahtar teslimleri hedeflenen yerinde dönüşüm deneyimini, burada elde edilen birikimle Alanyurt’a taşımayı amaçlıyor.

Saha ziyaretleri ve katılımcı süreç:

İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri, ziyaretlerde proje sunumları yapıyor; katılımcılara teknik detayları, zaman çizelgesini ve hak sahipliği süreçlerini anlatıyor. Aynı zamanda vatandaşların proje hakkındaki görüş, talep ve önerilerini dinleyerek sürece geri bildirim alıyorlar. Bu yaklaşım, yerel halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımının sağlanması açısından belediyenin öncelikli adımı olarak öne çıkıyor.

Belediye yetkilileri, sahada yürütülen bilgilendirme çalışmaları sayesinde projenin şeffaf ve anlaşılır biçimde ilerleyeceğini, vatandaşların sürece etkin katılımının sağlanmasının dönüşümün başarısı için kritik olduğunu vurguluyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ, ALANYURT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA SİTE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİREREK PROJEYİ VE SÜRECİ TÜM DETAYLARIYLA BÖLGE SAKİNLERİNE ANLATIYOR.