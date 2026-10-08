Alaşehir'de eczanesini açan Sıla babasına duygusal bir vefa sundu

Açılış töreninde mesleğe bağlılık ve duygusal anlar bir aradaydı

Alaşehir'de Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:105 adresinde hizmete giren Sıla Eczanesiin açılış töreni, meslek tutkusu ile kişisel bir vefanın kesiştiği anlara sahne oldu. Yeni iş yerini hizmete alan eczacı Müzeyyen Sıla Aykanat, 2022 yılının Kasım ayında kaybettikleri babası, eski Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Mestan Ay'ı anarken duygulanarak sözlerini gözyaşlarıyla paylaştı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Aykanat'ın ailesi, meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Öküzcüoğlu konuşmasında kadın girişimcilerin iş hayatındaki rolüne vurgu yaptı ve Sıla gibi girişimcileri sahada görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Açılışla birlikte ilçedeki eczane sayısı 42'ye yükseldi.

eczacı Sıla'nın konuşması ve babasına veda:

Konuşmasında destek veren ailesine teşekkür eden Aykanat, sağlığın en kıymetli hazine olduğuna dikkat çekti ve eczacılığın kendisi için sadece bir meslek olmadığını şu sözlerle özetledi: Eczacılık benim için sadece bir meslek değil; insanlara faydalı olabilmek, güven verebilmek demek. Vatandaşların güvenebileceği, güler yüzlü bir eczane olmayı hedeflediklerini de dile getirdi ve inşallah sizler de güvenebileceğiniz, güler yüzlü bir yerde sağlık ve şifalar bulursunuz dedi.

Konuşmasının duygusal bölümünde Aykanat, babası Dr. Mestan Ay'ı mesleğe yönelmesinde ilham kaynağı olarak anarak, Beni ‘eczacı kızım’ diye severdi. Canım babam, evladın başardı sözleriyle salonu etkiledi. Sözlerin ardından bazı davetlilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Açılış töreni, hem yerel yönetimin kadın girişimciliğine verdiği desteğin hem de bir evladın mesleğine ve ailesine duyduğu bağlılığın somutlandığı bir etkinlik olarak kayda geçti.

ALAŞEHİR’DE YENİ İŞ YERİNİN AÇILIŞINI YAPAN ECZACI MÜZEYYEN SILA AYKANAT, 2022 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN BABASI, ESKİ ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DAHİLİYE UZMANI DR. MESTAN AY’I ANARKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI. AYKANAT’IN, "BENİ ‘ECZACI KIZIM’ DİYE SEVERDİ. CANIM BABAM, EVLADIN BAŞARDI" SÖZLERİ AÇILIŞA KATILANLARA DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI