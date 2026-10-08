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Hisarcık'ta Kıbrıs gazisi Mehmet Şener için askeri tören düzenlendi

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; Türk bayrağına sarılı naaşı Hisarcık'ta askeri törenle defnedildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Hisarcık'ta Kıbrıs gazisi Mehmet Şener için askeri tören düzenlendi

Hisarcık'ta son görev: askeri törenle uğurlandı

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener, tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından naaşı, üzerine Türk bayrağı örtülerek cenaze töreni için Hisarcık Çarşı Camisi'ne getirildi.

Tören ve namazın kılınması:

Cenaze törenine Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tören devam etti.

Defin ve anma:

Namazın tamamlanmasının ardından Türk bayrağına sarılı naaş, düzenlenen askeri tören eşliğinde Hisarcık İlçe Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Tören, gazinin ailesi ve ilçedeki katılımcılar tarafından hüzün ve saygı içinde izlendi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener son yolculuğuna uğurlandı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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