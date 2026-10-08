Erzincan'da geniş çaplı operasyon: 35 kişi adliyeye sevk edildi

Erzincan emniyetinin yürüttüğü operasyonun özeti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda 35 kişinin yakalandığı açıklandı. Operasyon, farklı birimlerin koordinasyonu ile il genelinde gerçekleştirildi.

yakalama ve yasal durum:

Yakalananlardan 14 kişinin hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bu kişilerin toplamda 45 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldıkları kaydedildi. Ayrıca ifadeye çağrılmak üzere aranan 10 kişi ve adli para cezası bulunan 11 kişinin de yakalandığı belirtildi.

suç türleri ve adli süreç:

Yakalanan şüpheliler arasında yağma, silahla tehdit, kamu malına zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten yaralama ve hakaret gibi suçlardan aranan kişilerin bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, resmi işlemler için adli makamlara sevk edildi.

Yetkili birimler, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verirken benzer çalışmaların kararlılıkla süreceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 35 KİŞİ YAKALANDI