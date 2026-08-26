Alaşehirli gençler Polonya'dan kupalarla döndü

Polonya'daki yarışmalar ve elde edilen başarılar:

15-20 Ağustos 2026 tarihlerinde Polonya'nın Wocawek kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Uzay Modelleri Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 kişilik milli takımın önemli bir bölümünü Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık Kulübü oluşturdu. Milli takımda 10 sporcu ve 2 teknik sorumlu ile yer alan Alaşehirli ekip, turnuvadan toplamda ekip ve bireysel derecelerle döndü.

Elde edilen madalyalar ve kategoriler:

Şampiyonada Alaşehirli sporcular takım halinde 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğü elde ederken, bireysel kategorilerde 2 Avrupa birinciliği, 3 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa dördüncülüğü kazandı.

S9 Gyro-copter Junior kategorisinde milli takımın tamamını oluşturan Çınar Sarıkurt, Feriha Dilhuba Babiroğlu, Cennet Toklu ve Pınar Akkoç takım halinde Avrupa üçüncülüğünün sahibi oldu. Aynı branşta S9A Gyro-copter Junior'da yarışan Çınar Sarıkurt ayrıca bireyselde Avrupa ikinciliği elde etti.

S4A Junior kategorisinde 33 sporcu arasında mücadele eden Ahmet Emrem Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar klasmanında yarışan Feriha Dilhuba Babiroğlu da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ahmet Emrem, Feriha Dilhuba Babiroğlu, Cennet Toklu ve Elif Zümra Cengilden oluşan S4A Junior takımı ise takım halinde Avrupa ikinciliği kazandı.

Senior kategorisinde S4A Senior'da 35 sporcu arasında mücadele eden Ali Buğurcu Avrupa ikincisi olurken, S9 Gyro-copter kategorisinde yarışan Gülbeyaz Ayyıldız kadınlar klasmanında Avrupa dördüncülüğü elde etti.

karşılama töreni ve yöneticilerin mesajı:

Avrupa Şampiyonası'ndan kupalarla dönen Alaşehirli sporcular, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'yı ziyaret ederek kupalarını sundular. Sporcular, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koridorunda kurum personeli tarafından alkışlarla karşılandı ve makamda kabul edildi.

Çetinkaya'nın değerlendirmesi:

Fikri Çetinkaya, sporcuları, antrenörleri ve okul yöneticilerini tebrik ederek elde edilen başarılardan duyduğu gururu dile getirdi. Çetinkaya, sporcuların daha önce Sırbistan'da düzenlenen Dünya Hava Sporları Şampiyonası'nda takım halinde dünya ikinciliği kazandıklarını hatırlatarak, ekip için beklentisini şöyle ifade etti: 'Dünya birinciliğini sizden bekliyorum'.

Çetinkaya konuşmasında, 'Ülkemizin bayrağını gittiniz Avrupa'da dalgalandırdınız. İkinci olduğunuz, üçüncü olduğunuz, birincilik ödülü aldığınız dereceler var... Bu başarınızın artarak devam etmesini istiyorum. Dünya birinciliğini sizden bekliyorum' ifadelerini kullandı ve emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik etti.

şampiyonların sözleri ve gelecek hedefleri:

Feriha Dilhuba Babiroğlu, kadınlar klasmanında Avrupa şampiyonu olmasının kendisi ve ülke için anlamını vurgulayarak, 'Bu kupa sadece benim değil, ekip arkadaşlarımın, bana yardım eden hocaların hepsinin emeği var üzerimde. Türk bayrağımızı dalgalandırdığım ve İstiklal Marşımızı orada okuttuğumuz için çok gururluyuz ve mutluyuz' dedi.

Ahmet Emrem ise S4A Junior'da Avrupa şampiyonu olmanın ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, 'Bu başarı sadece benim değil, ülkemin, arkadaşlarımın ve emeği geçen herkesin başarısı' sözleriyle teşekkür etti ve İstiklal Marşı'nın Avrupa'da okutulmasının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ekledi.

Alaşehirli sporcular, Avrupa Şampiyonası'ndaki bu tarihi başarılarının ardından hedeflerini dünya şampiyonluğuna çevirmiş durumda; ekip ve yöneticiler ise genç sporcuların bu yöndeki gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN KUPALARLA DÖNEN ALAŞEHİRLİ SPORCULAR, ALAŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FİKRİ ÇETİNKAYA'YI ZİYARET ETTİ.