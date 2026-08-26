İstanbul'da küresel yeteneklerin sınandığı BWB Next Up kampı başladı

Açılış töreni ve ev sahibi açıklamaları:

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğiyle düzenlenen Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampının açılış töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyon, 26-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da ilk kez Next Up formatıyla yapılacak ve 6 kıta, 44 ülke ve bölgeden gelen 78 lise çağındaki yeteneği bir araya getiriyor.

Törende söz alan İstanbul Valisi Davut Gül, şehrin son yıllarda altyapı tesislerini tamamladığına dikkat çekerek gençlere ve organizasyona destek mesajı verdi. Vali Gül, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerini dileyerek kampın hem bireysel gelişime hem de koçların farklı kümelerde bir araya gelebilecek oyuncuları keşfetmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

Etkinlikte ayrıca TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou ve FIBA Oyuncular Birimi Başkanı Kimberley Gaucher ile NBA'de forma giymiş ve halen forma giymekte olan oyuncular ve antrenörler yer aldı.

Kampta neler yapılacak:

Kamp süresince katılımcılar; atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, yetenek geliştirme istasyonları, 3’e 3 müsabakaları, yaşam becerileri seminerleri ve 5’e 5 karşılaşmalarda yer alacak. Rehberlik edecek isimler arasında Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, oyuncular Dominick Barlow, Saddiq Bey, 2023 NBA şampiyonu Thomas Bryant, Bub Carrington, NBA efsanesi Vlade Divac, Danilo Gallinari, Brook Lopez, Khris Middleton, Jalen Suggs ve Jabari Walker gibi mevcut ve eski NBA oyuncuları, antrenörler ve yetkililer bulunuyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş, halen Atlanta Hawks’ta antrenörlük yapan Ekpe Udoh da törende kısa bir konuşma yaparak İstanbul'un kendisi için özel olduğunu belirtti ve oyunculara başarı dileklerini iletti.

Yeni format ve ileriki planlar:

BWB Next Up formatı, BWB programının 25. yılı kapsamında duyurulan yeni yaklaşımın ilk uygulaması olarak İstanbul'da hayata geçiriliyor. 2002 ve 2008'de düzenlenen BWB Avrupa organizasyonlarının ardından İstanbul üçüncü kez BWB kampına ev sahipliği yapmış oluyor; ancak bu, Next Up formatının kentteki ilk uygulaması olarak kayda geçiyor.

Yeni formata göre ABD dışından seçilecek 80'er genç erkek ve kadın oyuncu için ayrı kamplar düzenlenecek. Kamplarda öne çıkan oyuncular, NBA ve AT&T WNBA All-Star organizasyonları kapsamında gerçekleştirilecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonunun 2026 sonbaharında düzenlenmesi planlanıyor.

Ödüller ve program geçmişi:

Kampın son gününde, sahadaki performans ve liderlik özellikleriyle öne çıkan katılımcılara ödüller verilecek. Törende Kim Bohuny Kamp MVP’si, Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonluğu, En İyi Savunmacı ve Playoff MVP’si gibi kategoriler sahiplerini bulacak.

BWB programı bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkedeki 56 şehirde toplam 86 kamp düzenledi. İstanbul'daki Next Up Erkekler Kampı ise bu geleneğin yeni formatla devamını temsil ediyor.

Katılımcı oyuncular:

Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların listesi şunlardan oluşuyor: Jose Dias (Angola), Facundo Mathieu, Enzo Roth (Arjantin), Riak Akhuar, John Aryang, Yahya Başaran, Antonio Browne, William Troy Hamilton (Avustralya), Manu Agbason (Azerbaycan), Hassan Oshobuge Abdulkadir (Bahreyn), Aaron Ona Embo (Belçika), Imran Subasic (Bosna Hersek), Lucas Moro, Victor Santos (Brezilya), Isaiah Clarke, Noah D’Acre, Kenyon St. Louis, Kingston Thomas (Kanada), Boran Yue, Zhanfeng Zhou (Çin), Marek Houska, Martin Sibal, Martin Simko (Çek Cumhuriyeti), Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Lucas Troels-Smith (Danimarka), Malvin Duran (Dominik Cumhuriyeti), Robert Kangur (Estonya), Mathias Fabien, Messi Yangala (Fransa), Mansour Bayo, Mamadou Samba, Herbert Roland Senghore (Gambiya), Lucai Anderson, Paul Plato, Caspar Vossenberg (Almanya), Angelos Zoupas (Yunanistan), Vince Gaspar (Macaristan), Lapo Santini (İtalya), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahili), Gabrielius Buivydas, Jokubas Kukta, Kristupas Sabeckas (Litvanya), Luca Balducci, Yair Olano (Meksika), Luka Malovic, Marko Popovic (Karadağ), Tawhiri Cate, Liam Keogh, Zach Rampton (Yeni Zelanda), Justin Akengbowa, Kalu Miracle Ebubechukwu (Nijerya), Prince Carino (Filipinler), Lukasz Lysek (Polonya), Miguel Sousa (Portekiz), Dwight Gaines (Porto Riko), Ameer Hausawi, Azam Yakan (Katar), Serigne Saliou Mbodji (Senegal), Petar Bjelica, Matija Lukic, Ognjen Simjanovski (Sırbistan), Lun Jarc (Slovenya), Taejoon Park (Güney Kore), Emmanuel Aguer Majak (Güney Sudan), Eghosa Odeje (İspanya), Troy Hilamani Kaufusi (Tonga), Abderahmen Bouguerra, Adem Rafrafi (Tunus), Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk, Ömer Şık (Türkiye), Dmytro Datsenko (Ukrayna), Oliver Bishop, Maxx Tjongondjoza (Birleşik Krallık), Kevin Gutierrez ve Julio Vasquez (Venezuela).

Organizasyon, hem katılımcılara uluslararası deneyim kazandırmayı hem de uluslararası kulüpler ve koçların yetenek keşfi yapmasına imkan tanımayı hedefliyor. Kampta performans, liderlik ve gelişim odaklı çalışmalar ön planda tutuluyor.

BASKETBALL WİTHOUT BORDERS (BWB) NEXT UP ERKEKLER KAMPI İSTANBUL’DA BAŞLADI