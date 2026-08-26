Muğlaspor'un kaleye genç dinamizmi: Batıhan Gebecioğlu resmen kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, kaleci hattını güçlendirmek amacıyla 22 yaşındaki Batıhan Gebecioğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp, son dönemde kadrosuna yaptığı takviyelere bir yenisini daha ekleyerek filede genç bir isme güvenme kararı aldı.

oyuncunun geçmişi ve kariyer durumu:

Batıhan Gebecioğlu, futbol kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfat Spor ve son olarak Vanspor FK formalarını terletti. 22 yaşındaki file bekçisi, değişik lig tecrübeleri ve genç yaşına rağmen kazandığı saha süreleriyle Muğlaspor'un hedefleri doğrultusunda değerlendirilen bir isim oldu.

imza töreni ve kulübün mesajı:

İmzaların atıldığı törende Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Dr. Özge Demirel ile Basın Sözcüsü Av. Nacide Bülbül hazır bulundu ve yeni oyuncuya eşlik etti. Kulüp, resmi açıklamayla genç kaleciye "hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı formayla başarı diledi.

Muğlaspor yönetimi, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek kadro derinliğini artırma ve ligi daha iyi bir konumda tamamlama hedefini sürdürdüğünü ifade etti. Batıhan'ın adaptasyonu ve performansı, teknik heyetin öncelikli takip konularından biri olacak.

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