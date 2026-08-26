Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Muğlaspor'un kaleye genç dinamizmi: Batıhan Gebecioğlu resmen kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK'da oynayan 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecioğlu ile resmi sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğlaspor'un kaleye genç dinamizmi: Batıhan Gebecioğlu resmen kadroya katıldı

Muğlaspor'un kaleye genç dinamizmi: Batıhan Gebecioğlu resmen kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, kaleci hattını güçlendirmek amacıyla 22 yaşındaki Batıhan Gebecioğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp, son dönemde kadrosuna yaptığı takviyelere bir yenisini daha ekleyerek filede genç bir isme güvenme kararı aldı.

oyuncunun geçmişi ve kariyer durumu:

Batıhan Gebecioğlu, futbol kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfat Spor ve son olarak Vanspor FK formalarını terletti. 22 yaşındaki file bekçisi, değişik lig tecrübeleri ve genç yaşına rağmen kazandığı saha süreleriyle Muğlaspor'un hedefleri doğrultusunda değerlendirilen bir isim oldu.

imza töreni ve kulübün mesajı:

İmzaların atıldığı törende Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Dr. Özge Demirel ile Basın Sözcüsü Av. Nacide Bülbül hazır bulundu ve yeni oyuncuya eşlik etti. Kulüp, resmi açıklamayla genç kaleciye "hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı formayla başarı diledi.

Muğlaspor yönetimi, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek kadro derinliğini artırma ve ligi daha iyi bir konumda tamamlama hedefini sürdürdüğünü ifade etti. Batıhan'ın adaptasyonu ve performansı, teknik heyetin öncelikli takip konularından biri olacak.

MUĞLASPOR KALESİNE TAKVİYE

MUĞLASPOR KALESİNE TAKVİYE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altyapıdan dostluğa: 2. spor okulları olimpiyatları Konya'da başladı
images

Somaspor forvet hattına Zeki Mert Saki'yi dahil etti
images

Körfez'de Sayarı anısına minikler için dostluk ve futbol şenliği
images

İstanbul'da küresel yeteneklerin sınandığı BWB Next Up kampı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti