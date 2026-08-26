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Başkan Kahveci Kütahyaspor altyapısına destek sözü verdi

Eyüp Kahveci, Kütahyaspor altyapı sporcularıyla belediye yemekhanesinde bir araya gelerek antrenman, hedef ve eğitim desteklerini konuştu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başkan Kahveci Kütahyaspor altyapısına destek sözü verdi

Buluşma detayları:

Belediye yemekhanesinde düzenlenen yemekte Eyüp Kahveci, Kütahyaspor Futbol Kulübü'nün altyapı sporcuları ve teknik kadrosunu ağırladı. Toplantı samimi bir atmosferde geçti; başkan gençlerle yakından ilgilendi ve çalışmalarını dinledi.

Gençlerle sohbet ve hedefler:

Eyüp Kahveci, sporcuların antrenman süreçleri, hedefleri ve kulüp bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi alıp sohbet etti. Buluşmada gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi ve doğru imkânlarla desteklenmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kahveci, Kütahyaspor altyapısının Kütahya'nın spor geleceği açısından taşıdığı önemi vurgulayarak gençlere disiplin, azim ve hedeflerinden vazgeçmeme tavsiyesinde bulundu. Başkan, altyapı sporcularına hem spor hem eğitim hayatlarında başarı dileğini iletti.

Programın kapanışı:

Görüşmelerin ardından genç sporcularla hatıra fotoğrafları çekildi ve program sona erdi. Etkinlik, kulüp ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin ve gençlere verilen desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KÜTAHYASPOR ALTYAPI SPORCULARINA BAŞKAN KAHVECİ’DEN DESTEK

KÜTAHYASPOR ALTYAPI SPORCULARINA BAŞKAN KAHVECİ’DEN DESTEK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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