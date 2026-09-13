Alevlerle gece mücadelesi: Konya'da ormanlık alan söndürüldü

Konya Meram'da orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın merkez Meram ilçesi sınırlarında, akşam saatlerinde Yatağan Mahallesi ile Karatepe-Dişkayalar mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının doğal nedenlerden kaynaklandığı, rüzgârın etkisiyle alevlerin yayıldığı bildirildi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Olay yerine arazözler, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan müdahale eden helikopterin desteği ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarıyla alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangın mahallinde güvenliği sağlayarak personelin çalışmalarını yönlendirdi.

Hasar, görgü tanıkları ve görüntüler:

Yangında bazı hayvanların telef olduğu, vatandaşların ise geniş bir alanın zarar gördüğünü belirttiği aktarıldı. Olay yerinde yapılan tespitler ve söndürme çalışmalarının ilerlemesine paralel olarak yanan alan dron ile havadan görüntülendi; görüntüler, ekiplerin müdahalesinin etkisini gösterdi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin ilk bulguları paylaşırken, saha çalışmaları sırasında güvenlik ve koordinasyon ön planda tutuldu. Bölge halkı ve ekiplerin ortak çalışması sayesinde yangının kontrol altına alınmasında önemli yol kat edildi.

KONYA’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANAN ALAN DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.