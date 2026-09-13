Dolar 48,1631 -0,75%
Euro 56,4072 +0,03%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.827,09 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Alevlerle gece mücadelesi: Konya'da ormanlık alan söndürüldü

Konya Meram'da akşam saatlerinde doğal nedenlerle başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle yayıldı; ekipler ve helikopter müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:47

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 21:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Alevlerle gece mücadelesi: Konya'da ormanlık alan söndürüldü

Konya Meram'da orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın merkez Meram ilçesi sınırlarında, akşam saatlerinde Yatağan Mahallesi ile Karatepe-Dişkayalar mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının doğal nedenlerden kaynaklandığı, rüzgârın etkisiyle alevlerin yayıldığı bildirildi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Olay yerine arazözler, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan müdahale eden helikopterin desteği ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarıyla alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangın mahallinde güvenliği sağlayarak personelin çalışmalarını yönlendirdi.

Hasar, görgü tanıkları ve görüntüler:

Yangında bazı hayvanların telef olduğu, vatandaşların ise geniş bir alanın zarar gördüğünü belirttiği aktarıldı. Olay yerinde yapılan tespitler ve söndürme çalışmalarının ilerlemesine paralel olarak yanan alan dron ile havadan görüntülendi; görüntüler, ekiplerin müdahalesinin etkisini gösterdi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin ilk bulguları paylaşırken, saha çalışmaları sırasında güvenlik ve koordinasyon ön planda tutuldu. Bölge halkı ve ekiplerin ortak çalışması sayesinde yangının kontrol altına alınmasında önemli yol kat edildi.

KONYA’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ....

KONYA’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANAN ALAN DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son anda yapılan manevra aracı refüje çıkardı: Halkalı'da dört kişi yaralandı
images

Nizip'te yatılı Kur'an kursunda toplu gıda zehirlenmesi: 26 öğrenci hastaneye ka...
images

Fatih surlarında bulunan cesedin kimliği tespit edildi
images

Pendik'te Kurtköy'deki adreste saklanan firari gözaltına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de kapı fabrikasında yangın çıktı

Karakoyun mevkiinde kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: iki kişi yaralandı

Son anda yapılan manevra aracı refüje çıkardı: Halkalı'da dört kişi yaralandı

Nizip'te yatılı Kur'an kursunda toplu gıda zehirlenmesi: 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı