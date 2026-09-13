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Pendik'te Kurtköy'deki adreste saklanan firari gözaltına alındı

Pendik'te polis ekipleri saha analizi ve istihbarat çalışmasıyla hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y.'yi Kurtköy'de yakaladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pendik'te Kurtköy'deki adreste saklanan firari gözaltına alındı

Pendik'te Kurtköy'deki adreste saklanan firari gözaltına alındı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu, hakkında kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından olmak üzere toplam 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y.'nin (32) Kurtköy Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyon ve tespit:

Ekiplerin yürüttüğü saha analizi ile desteklenen istihbari faaliyetler neticesinde şüphelinin bulunduğu adres belirlendi. Pendik polisi, tespit edilen adrese planlı bir operasyon düzenledi ve arama ile yakalama işlemlerini gerçekleştirdi.

Yakalanma ve adli süreç:

Operasyon sırasında kaçmaya çalıştığı bildirilen şüpheli G.Y., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarını da içeren dosyaları bulunduğu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

PENDİK&#039;TE 14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

PENDİK'TE 14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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