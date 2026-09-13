Bursaspor iç sahada puana razı oldu: Esenler Erokspor 2-2

maç özeti

Trendyol 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı'nda oynandı. Hakem üçlüsünde Alper Akarsu, Kürşathan Akın ve Orhun Aydın Duran yer aldı.

ilk yarıda hızlı düellosu:

Maça hızlı başlayan taraf Bursaspor oldu; Kelechi Iheanacho 16. dakikada öne geçiren golü kaydetti. Ancak Esenler Erokspor boş durmadı, Mikail Okyar 18. dakikada skoru eşitledi. Bursaspor'un atakları sonuç verdi ve Lincoln 20. dakikada yeniden üstünlüğü sağladı. Bu bölümde tempo ve gol fırsatları üst üste geldi.

ikinci yarıda denge sağlandı:

İkinci yarıda iki takım da kontrollü oynamaya çalıştı; yapılan değişiklikler düellonun seyrini etkiledi. Esenler Erokspor'dan Yusuf Erdoğan 50. dakikada skoru 2-2 yapan golü kaydetti ve maçın kaderini belirledi. Her iki ekip de kalan sürede galibiyet için çaba gösterse de net bir üstünlük kurulamadı.

Teknik direktörler Mustafa Er (Bursaspor) ve Hikmet Karaman (Esenler Erokspor) oyuna müdahale eden isimler arasındaydı; saha içi değişiklikler maç boyunca etkisini hissettirdi. Bursaspor kadrosunda Kerem Matışlı, Zeki Yavru, Alperen Babacan, Halil Akbunar ve Kelechi Iheanacho öne çıktı. Esenler Erokspor'da ise Erdem Canpolat, Kanga, Enes Alıç ve Mikail Okyar dikkat çekti.

Maçta Kelechi Iheanacho ile Kanga sarı kart gördü. Değişiklikler ve oyuncu süreleri raporda şöyle yer aldı: Bursaspor'da Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 83), Barış Gök (Taha Bayramov dk. 63), Eyüp Akcan (Soner Aydoğdu dk. 75), Ivan Saranic (Hüseyin Maldar dk. 75), Halil Akbunar (Aliou Badara Boutrah dk. 63). Esenler Erokspor'da Yusuf Erdoğan (Yusuf Arda Özyurt dk. 54), Furkan Orak (Nicolas Janvier dk. 46), Zeqiri (Burak Çoban dk. 46), Samudio (Erkan Kaş dk. 77) oyuna girdi.

TRENDYOL 1. LİG’DE BURSASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ESENLER EROKSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.