Aliağa FK ilk yarıda işi bitirdi: 2-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Aliağa FK, sahasında oynadığı karşılaşmada Sebat Spor'u 2-0 yendi. Karşılaşma, Aliağa Atatürk Stadı'nda oynandı. Hakem triosunu Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ ve Hakan Özler oluşturdu.

maç özeti:

Maçın belirleyici anları ilk yarıda geldi. 39. dakikada Ahmet Metin Arslan skoru 1-0 yaptı; hemen ardından ilk yarının son anlarında 45. dakikada Muammer Sarıkaya farkı ikiye çıkardı. Bu gollerle Aliağa FK, devre arasına avantajlı girdi ve ikinci yarıda skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Aliağa FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan, Yusuf Erdem Gümüş (Eren Tunalı dk. 87), Ahmet Metin Arslan (Altar Han Hidayetoğlu dk. 87), Selim Ilgaz (Okan Derici dk. 72), İzzet Furkan Malak, Hamza Gür (Furkan Yöntem dk. 87), Muammer Sarıkaya, Mustafa Yıldırım (Emrehan Gedikli dk. 59).

Sebat Spor: Ahmet Daş, Ahmet Arda Tuzcu (Eren Altıntaş dk. 87), Furkan Şan (Güneş Güventürk dk. 82), Burak Yamaç, Eren Karaağaç (Rıdvan Dönmez dk. 46), Rahmi Salih Kaya, Talha Özcan (Mert Önal dk. 46), Veysel Sönmezsoy, Cemal Kızılateş (Harun Özcan dk. 77), Burak Asan, Yasin Dülger.

sarı kartlar:

Maçta hakemin gösterdiği sarı kartlar şu şekilde gerçekleşti: Yusuf Erdem Gümüş, Caner Cavlan, Selim Ilgaz, Hamza Gür (Aliağa FK) ve Cemal Kızılateş (Sebat Spor).

TFF 2 LİG: ALİAĞA 2-0 SEBAT SPOR