İrfani Karaca 7 gündür bulunamıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oturan İrfani Karaca, 11 Kasım Çarşamba günü temiz hava almak için evinden çıktı. Karaca'nın, 163 numaralı belediye otobüsü ile Körfez ilçesindeki İlimtepe'ye gittiği; güvenlik kameraları kayıtlarında İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve araziye doğru yürüdüğünün belirlendiği öğrenildi. Akşam evine dönmeyen ve telefonu ulaşılmayan Karaca için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmaları:

Arama faaliyetleri, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda sürüyor. Çalışmalara JAK, AFAD, AKUT, SAR ekipleri ile Kocaeli Afet Platform, Körfez ve Kartepe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri katılıyor. İz takip köpekleri, motosikletli ve yaya ekiplerin desteğiyle İlimtepe çevresindeki ormanlık alanlar, Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresi taranıyor.

Emniyet soruşturması ve ailenin çağrısı:

Aramalardan sonuç alınamaması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği de olaya ilişkin çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve elde edilen bilgiler değerlendiriliyor; ekipler, Karaca'nın bulunması için çok yönlü ve eş zamanlı araştırma yürütüyor.

Karaca'nın ailesi, kendisini gören veya yerini bilen vatandaşlardan güvenlik güçleriyle irtibata geçmelerini istedi. Arama ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü; yetkililerin elde edilen tüm bilgileri titizlikle incelediği bildirildi.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDEKİ EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLAN İRFANİ KARACA'YA 7 GÜNDÜR ULAŞILAMIYOR. GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ DE OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI.