maç özeti:

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Fethiyespor, kendi sahasında Kütahyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosu Demokrat Özgür Güneş, Halil Aslandağ ile Kenan Gende'den oluştu. Fethiyespor'un gollerini Bora Aydınlık (dk. 23) ve Enes Şahin (dk. 51) kaydederken, Kütahyaspor'un tek sayısını Sedat Cengiz (dk. 79) attı.

goller ve kritik anlar:

Maçın ilk yarısında Fethiyespor, Bora Aydınlık'ın 23. dakikadaki golüyle öne geçti. İkinci yarıda Enes Şahin 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fethiyespor 57. dakikada Şahan Akyüz'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı; buna karşın Kütahyaspor ancak 79. dakikada Sedat Cengiz'in golüyle skoru 2-1'e getirebildi. Mücadele boyunca özellikle orta saha ve savunma aksiyonları belirleyici oldu ve Fethiyespor 10 kişiyle sahada kalmasına rağmen skoru korudu.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Eren Erdoğan (Yusuf Türk dk. 81), Muhammed Akarslan (Cihan Kazan dk. 86), İrfan Akgün, Uğur Ayhan (Cengiz Demir dk. 60), Bora Aydınlık, Fatih Kurucuk, Alberk Koç, Deniz Erdoğan (Mert Apat dk. 82), Enes Şahin.

Kütahyaspor: Boğaçhan Kazmaz, Emir Can Çelik, Berk Yıldız (Aykut Çift dk. 60), Fatih Somuncu, Serkan Köse, Çağrı Fedai (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Çınar Tarhan, Mehmet Yiğit, Burak Altıparmak (Burak Evren dk. 60), Şemsettin Ender Kılıç (Sedat Cengiz dk. 77), Semih Karadeniz.

Goller: Bora Aydınlık (dk. 23), Enes Şahin (dk. 51) — Sedat Cengiz (dk. 79).

Kırmızı kart: Şahan Akyüz (dk. 57) (Fethiyespor).

Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Bora Aydınlık, Nurullah Aslan (Fethiyespor); Halil İbrahim Sönmez, Serkan Köse (Kütahyaspor).

FETHİYESPOR, KÜTAHYASPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ