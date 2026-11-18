Erciyes 38 FK'nın Niğde maçı saatinde değişiklik

3. Lig 3. Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK'nın deplasmanda oynayacağı Niğde Belediyespor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvimde değişikliğe uğradı. Daha önce 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 17.00 olarak açıklanan karşılaşma, alınan yeni kararla erkene çekildi.

Kararın gerekçesi:

TFF Maç Planlama Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, maçın başlama saati her iki kulübün talebi ile yayıncı kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda değiştirildi. Resmi duyuruda, Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda oynanacak Niğde Belediyespor-Açıkalın Erciyes 38 FK karşılaşmasının yeni başlama saatinin 15.30 olduğu bildirildi.

Maç bilgileri ve seyirciye notlar:

Söz konusu karşılaşma 3. Lig 3. Grup takvimi kapsamında gerçekleştirilecek. Taraftarların ve ilgililerin stadyuma ulaşım planlarını yeni saate göre güncellemeleri, bilet ve güvenlik işlemleri için kulüplerin duyurularını takip etmeleri öneriliyor. TFF'nin maç planlamasıyla ilgili resmi açıklaması değişikliğin yürürlüğe girdiğini teyit etti.

ERCİYES 38 FK’NIN NİĞDE BELEDİYESPOR İLE OYNAYACAĞI 3. LİG 3. GRUP KARŞILAŞMASININ BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ.