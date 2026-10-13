Aliağa muhtarlarından dayanışma çağrısı: Kızılay'a kan bağışı

Aliağa muhtarlarından kan bağışı kampanyasına destek:

İzmir’in Aliağa ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Aliağa Muhtarlar Derneği öncülüğünde Türk Kızılay ile ortak düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir araya geldi. Demokrasi Meydanı’nda kurulan Kızılay standını ve kan bağışı aracını ziyaret eden muhtarlar, gerekli formları doldurup sağlık kontrollerinin ardından kan verdi.

Etkinlik nasıl gerçekleşti:

Muhtarlar, Kızılay görevlilerinin yönlendirmesiyle önce kayıt ve tetkik işlemlerini tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından uygun bulunan muhtarlar sırasıyla kan vermeye başladı. Bu adım hem ekip içinde dayanışmayı güçlendirdi hem de çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Dernek başkanının mesajı:

Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik etkinlikte yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Aliağamızda Kızılay’a kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergileyen kıymetli muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kan bağışı, hayat kurtaran en anlamlı iyiliklerden biridir. Bu duyarlılığın toplumumuzun her kesimine örnek olmasını diliyorum. Unutmayalım, bağışlanan her kan, kurtarılan bir candır. Katkı sunan herkese teşekkür ederim".

Muhtarlar etkinlik sırasında vatandaşları da düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti ve benzer kampanyalara katılımın önemine vurgu yaptı.

ALİAĞA İLÇESİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARI, TÜRK KIZILAYI İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN KAMPANYAYA KATILARAK KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.