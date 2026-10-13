Sivas'ta uzman uyarısı: kış aylarında ruh sağlığına dikkat

Medicana Sivas Hastanesi psikoloğu Burak Koçkanat, sonbahar ve kış mevsimlerinin Sivas gibi uzun ve sert kışların yaşandığı yerlerde ruh hali ve günlük yaşam alışkanlıkları üzerinde belirgin etkiler yarattığını vurguladı. Günlerin kısalması ve azalan gün ışığının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda davranış ve enerji düzeyinde değişikliklere yol açtığını ifade etti.

mevsimsel değişimlerin bedene yansıması:

Koçkanat, gün ışığının azalmasının uyku ve duygu durumunu düzenleyen hormonları etkilediğini belirterek melatonin ve serotonin dengesindeki değişimlerin yorgunluk ve isteksizlik hislerini artırabildiğini söyledi. "Kış depresyonu dediğimiz olay gerçekten var" diyerek bu durumun bilimsel adının mevsimsel örüntülü depresyon olduğunu hatırlattı. Sonbaharda hafif hüzün ve daha fazla uyuma isteğinin sık rastlanan bir reaksiyon olduğunu, ancak bu belirtiler haftalarca sürüp iş, sosyal ilişkiler veya gündelik yaşamı olumsuz etkiliyorsa profesyonel destek gerektiğini vurguladı.

çocuklarda yaş gruplarına göre görülen belirtiler:

Koçkanat, çocukların duygularını sıklıkla davranışla ifade ettiğini ve yaşa göre belirtilerin farklılaştığını aktardı. Okul öncesi dönemde uyku düzeninde bozulma, huzursuzluk ve sık ağlama; ilkokul çağında okula isteksizlik, dikkat dağınıklığı veya karın ağrısı gibi bedensel şikayetler; ergenlerde ise odaya kapanma, sinirlenme ve ekrana gömülme gibi davranışların öne çıktığını söyledi. Ebeveynlerin ruh halinin çocukları doğrudan etkilediğini, yorgun veya gergin ebeveynlerin evin genel atmosferini etkilediğini belirtti.

ailelere üç pratik öneri:

Koçkanat, kışı ailecek daha sağlıklı geçirmek için basit fakat etkili uygulamalar önerdi. Birincisi, gün ışığından yararlanmak: sabah perdeleri açmak, kahvaltıyı pencere kenarında yapmak ve öğle saatlerinde kısa yürüyüşler gerçekleştirmek. İkincisi, ailece uyku düzenini korumak ve düzenli uyku saatleri belirlemek. Üçüncüsü, ekran kullanımını azaltıp ortak alışkanlıklar oluşturmak: birlikte yemek yemek, oyun akşamları ve kitap saati gibi rutinler kurmak aile bağlarını güçlendirir.

Koçkanat, yetişkinlerde iki haftadan uzun süren mutsuzluk, umutsuzluk hissi veya belirgin iştah azalması görülüyorsa beklemeden destek alınması gerektiğini söyledi. Çocuklarda davranış değişiklikleri haftalarca sürüyorsa ve okul başarısı ya da arkadaş ilişkileri etkileniyorsa bir uzmana başvurulması gerektiğini ekledi.

Sonuç olarak, mevsimsel değişimlere karşı farkındalık ve erken müdahale önem taşıyor; Sivas gibi kışların ağır geçtiği yerlerde bu belirtiler daha belirgin olabildiği için ailelerin gözlemci ve gerektiğinde destek arayıcı olmaları gerekiyor.

PSİKOLOG BURAK KOÇKANAT, SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMLERİNİN PSİKOLOJİ ÜZERİNE ETKİLERİ KONUSUNDA ÖNERİLERDE BULUNDU.