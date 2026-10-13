tokat'ta kentsel dönüşümde yıkımlar başladı, 262 konut planlanıyor

Tokat'ta kentsel dönüşüm süreci hız kazanıyor

Tokat Belediyesi, kentin merkezindeki dört mahalleyi içine alan kentsel dönüşüm projesinde anlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkımına başladı. Cami-i Kebir Mahallesi Mustafa Paşa Hamam Sokak'taki riskli alanda ilk iş makinesiyle yıkımı Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu başlattı.

yıkımın gerekçesi ve süreç açıklaması:

Başkan Yazıcıoğlu, yıkım çalışmalarının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin hedeflerini ve uygulama planlarını özetledi. Dönüşümün Erenler, Kâbe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Semerkant mahallelerini kapsadığını belirten Yazıcıoğlu, bölgedeki yapıların deprem ve kaya düşmesi riski taşıdığını vurguladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm ofisi aracılığıyla hak sahipleri ve kiracılarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Yazıcıoğlu, "Bugün aslında bizim için ve Tokat Belediyesi için başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm sürecinde büyük bir adıma imza atıyoruz. Biliyorsunuz ilk süreçte birkaç tane evimizi yıktık ama bu süreç biraz daha hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

konut, yol ve sosyal donatı planları:

Projede iki etap halinde toplam 262 konut planlanıyor. İlk etapta yapımı devam eden 114 konut için kura aşamasına gelindiği, ikinci etapta yer alacak 148 konut projesinin tamamlandığı ve ihale sürecine geçileceği açıklandı. Anlaşma sağlanan hak sahibi sayısının yaklaşık 150 kişiye ulaştığı; bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedefledikleri belirtildi.

Proje kapsamında, üniversite hastanesi ve Erenler bölgesinden çevre yoluna bağlantı sağlayacak yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde bir alternatif yol planlanıyor. Bu güzergâhta bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak; Oğulbey ile Çay Mahallesi arasında planlanan yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki başka bir yolun bazı bölümleri 20, bazı bölümleri 25 metre genişliğinde tasarlandı. Projede otopark, park ve sosyal donatı alanları da öngörülüyor.

Yazıcıoğlu, dar sokakların acil müdahale araçlarının ulaşımını güçleştirdiğine dikkat çekerek, "Buralara ambulans girmiyordu, buralara itfaiye aracı girmiyordu. Vatandaşlar mağdur oluyordu" şeklinde konuştu.

tarihi dokunun korunması ve kamulaştırma çalışmaları:

Kale eteklerinde yapılacak düzenlemeyle bölgenin etkinlik alanı haline getirilmesi, yeşil alanlar ve seyir terasları oluşturularak tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor. Aslanlı Han'ın kamulaştırma sürecinin başlatıldığı; Katırcılar Hanı ve Ali Tusi Türbesi ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bazı taşınmazlarda hak sahipleriyle uzlaşma sağlandığı, diğerleri için değerleme süreçlerinin devam ettiği ifade edildi.

Tur otobüsleri için Erenler bölgesinde durak ve turizm danışma ofisi oluşturulması planlanıyor; ziyaretçilerin buradan yürüyerek Sulusokak'taki tarihi alanlara ulaşması hedefleniyor. Bu düzenlemeyle şehir merkezindeki büyük otobüslerin park sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.

Yazıcıoğlu, dönüşüm kapsamında hazırlanmış örnek dairenin kısa süre içinde basına tanıtılacağını; yapay zekâ destekli trafik sistemi ve 7/24 hizmet verecek koordinasyon merkezinin 13 Ekim'de açılacağını da açıkladı.

TOKAT'TA DÖRT MAHALLEYİ KAPSAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE, ANLAŞMA SAĞLANAN HAK SAHİPLERİNE AİT BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI