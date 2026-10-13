Kantin işletmecisinin 'ağabey vallahi yerimiz dar' savunması denetimde öne çıktı

Denetimlerin amacı:

Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçedeki okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları ve kurallara uygunluğu kontrol edilerek eksiklikler tespit edildi ve ilgili kişilere gerekli uyarılar yapıldı.

Gıda ile temizlik malzemesinin birlikte saklanması:

İncelemeler sırasında bir kantinde gıda ürünleriyle deterjanın aynı dolapta muhafaza edildiği görüldü. Zabıta personelinin uyarması üzerine işletmecinin 'Ağabey vallahi yerimiz dar' şeklindeki yanıtı dikkat çekti ve denetim raporuna geçti.

Denetim ekipleri, benzer uygunsuzlukların öğrencilerin sağlığını riske atabileceğine dikkat çekerek işletmecilere gerekli düzeltmeleri yapmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan tespitler kayıt altına alındı ve okul çevresindeki diğer işletmelerin de denetimlerinin süreceği belirtildi.

Arsuz Belediyesi yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kantinlere yönelik rutin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolaba koyan kantinci kendini "Ağabey vallahi yerimiz dar" diyerek savundu