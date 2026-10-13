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Ayvalık’a yeni hizmet binası ve Cunda’ya atık su arıtma tesisi planı

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık için hizmet binası, mezbaha, modern itfaiye ve Cunda'ya atık su arıtma tesisi planlarını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ayvalık’a yeni hizmet binası ve Cunda’ya atık su arıtma tesisi planı

Başkan Akın ile CHP heyeti Ayvalık projelerini görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Başkanı Gökay Bacan ve yönetim kurulu üyelerini başkanlık binasında kabul etti. Görüşmede ilçeye kazandırılması planlanan yeni yatırımlar, devam eden altyapı çalışmaları ve vatandaşların beklentileri ele alındı.

Ayvalık hizmet binasıyla erişim kolaylaşacak:

Başkan Akın, ilçede belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yakın dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Hizmet Binasının kazandırılacağını duyurdu. Yeni hizmet merkeziyle Ayvalıklıların taleplerini, şikâyet ve başvurularını doğrudan iletebilecekleri; sorunların yerinde ve daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Mezbahanın tadilatı ve yeniden açılması:

Toplantıda, uzun süredir kapalı olan ilçedeki büyükşehir mezbahasının durumu da gündeme geldi. Akın, mezbahanın tahliye işlemlerinin tamamlandığını; tesisin Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenip yeniden Ayvalık halkının hizmetine sunulmasının planlandığını aktardı.

İtfaiye ve sosyal hizmetlerde yeni düzenlemeler:

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği için daha modern ve donanımlı bir hizmet binası yapımına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Akın, yeni binada ayrıca sosyal hizmetlere yönelik bir birimin yer almasının öngörüldüğünü ifade etti. Bu birim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında hizmet vererek ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardım ve destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyecek.

Cunda Adası için ayrı arıtma tesisi öngörülüyor:

Başkan Akın, Ayvalık’ın turizm merkezlerinden Cunda (Alibey) Adası için yalnızca adaya hizmet verecek bir atık su arıtma tesisi ve işletme binası planladıklarını açıkladı. Tesisin, Cunda Köprüsü yakınında, eski balıkçılık deposunun bulunduğu alanda konumlandırılması öngörülüyor.

Toplantıda altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin olarak da Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)nin ilçede yoğun bir çalışma yürüttüğü vurgulandı. Akın, devam eden yatırımlar hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine de önem verileceğini belirtti.

Görüşme sonunda Başkan Akın, kısa süre önce göreve başlayan Gökay Bacan ve CHP Ayvalık İlçe yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, Ayvalık’a yönelik mevcut çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

CHP AYVALIK İLÇE YÖNETİMİNİN ZİYARETİNDE BAŞKAN AKIN, AYVALIK’A YAPILACAK YENİ YATIRIMLARI...

CHP AYVALIK İLÇE YÖNETİMİNİN ZİYARETİNDE BAŞKAN AKIN, AYVALIK’A YAPILACAK YENİ YATIRIMLARI AÇIKLADI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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