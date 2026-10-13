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Erzurum’da camiler sosyal hayatın merkezleri olarak ele alındı

Erzurum İl Müftülüğü, 2026 Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Cami ve Sosyal Hayat konulu konferans düzenledi; kadın Kur’an kursu öğreticileri programa katıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum’da camiler sosyal hayatın merkezleri olarak ele alındı

Erzurum’da camiler sosyal hayatın merkezleri olarak ele alındı

Erzurum İl Müftülüğü tarafından, 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen Cami ve Sosyal Hayat konulu konferans İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa ağırlıklı olarak kadın Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

programın açılışı ve katılımcılar:

Etkinlik, Fetvacıoğlu Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Sibel Aycil tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta söz alan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, haftanın anlam ve önemine dair bir selamlama konuşması yaptı ve din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticilerinin toplum içindeki rehberlik rolünü vurguladı.

konuşmanın ana temaları:

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu konferansta, camilerin yalnızca ibadet mekânları olmanın ötesinde tarih boyunca toplumsal dayanışmayı ve birliği sağlayan merkezler olduğunu anlattı. Hacımüftüoğlu, kadın Kur’an kursu öğreticilerinin cami merkezli sosyal hayatın ve din eğitiminde üstlendiği kilit role dikkat çekti ve ibadet mekânlarının sunduğu manevi iklimin aile yapısı ile sosyal ilişkilere olumlu etkilerini değerlendirdi.

Konferans, katılımcıların dinî eğitim ve cami merkezli sosyal faaliyetlerin güçlendirilmesine yönelik görüşlerini paylaşmalarıyla sona erdi.

ERZURUM’DA 2026 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN, BU...

ERZURUM’DA 2026 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN, BU YILKİ CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI TEMASI OLAN "CAMİ VE SOSYAL HAYAT" KONULU BİR KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İL MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN PROGRAMA, KADIN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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