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Kuşadası'nda çocukların çantasında düzenli beslenme desteği

Kuşadası Belediyesi, 6-14 yaş arasındaki bin 400 ihtiyaç sahibi çocuğa üçüncü haftada toplam 4 bin 200 beslenme paketi dağıttı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda çocukların çantasında düzenli beslenme desteği

Kuşadası'nda beslenme desteği üçüncü haftasını tamamladı

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan beslenme çantası uygulamasının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dağıtımlarında üçüncü hafta geride kaldı. Proje kapsamında 6-14 yaş arasındaki bin 400 çocuğa bu hafta da paketler ulaştırıldı.

dağıtım detayları:

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, üçüncü hafta sonu itibarıyla toplam 4 bin 200 beslenme paketi ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Uygulama, Başkan Ömer Günel döneminde başlatıldı ve Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından kesintisiz şekilde yürütülüyor.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Dağıtılan beslenme paketleri, çocukların günlük besin ihtiyaçlarına katkı sağlamayı ve artan yaşam maliyetleri karşısında ailelerin bütçelerine destek olmayı amaçlıyor. Belediye, eğitim ve öğretim dönemi boyunca paketlerin düzenli şekilde dağıtılacağını açıkladı.

Yetkililer, projenin hem sağlık hem de sosyal destek yönlerini ön planda tuttuğunu belirtiyor; uygulamanın devamı, ilçedeki ihtiyaç sahipliği ve çocukların beslenme erişimini doğrudan etkileyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN BESLENME...

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN BESLENME DESTEĞİNDE ÜÇÜNCÜ HAFTA GERİDE KALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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