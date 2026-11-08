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Aliağa'da 525 objeden oluşan tarihi koleksiyon ele geçirildi

İzmir Aliağa'da düzenlenen operasyonda Arkaik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 525 tarihi eser ele geçirildi; bir şüpheli hakkında tahkikat açıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aliağa'da 525 objeden oluşan tarihi koleksiyon ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda toplam 525 parça eser ele geçirilerek koruma altına alındı.

Ele geçirilen eserlerin dönemi ve türü:

Operasyonda Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzük, ok ucu ve sapan taşından oluşan 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait 226 sikke, Antik Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ile dini ritüellerde kullanılan insan tasvirli 5 figür ele geçirildi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen eserler koruma altına alınırken, soruşturma kapsamında yürütülen işlemler Adli Makamlar tarafından sürdürülüyor.

İzmir’de 525 tarihi eser ele geçirildi

İzmir’de 525 tarihi eser ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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