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Ankara'da 5G ile genişleyen 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polatlı–Gölbaşı–Ankara dahil 247 km'lik 5G destekli akıllı ulaşım koridoru projesinin sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:44

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EDİTÖR: İrem Özkan

Ankara'da 5G ile genişleyen 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru

Ankara için 247 kilometrelik AUS koridoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da toplam 247 kilometrelik bir Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Proje, 166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı–Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimlerini kapsayan Polatlı–Gölbaşı–Ankara Çevre Yolu güzergâhını içeriyor.

ilk uygulamadan elde edilen deneyimler:

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru'nun Hasdal–İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirildiğini hatırlatarak "yaklaşık 40 kilometrelik güzergâhta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerini test ediyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul’daki koridorun sağladığı altyapı ve veriler, Ankara'da planlanan çalışmalara doğrudan temel oluşturuyor.

altyapı, haberleşme ve anlık takip:

Proje, akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasını amaçlıyor; araç–altyapı ve araç–merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bakanlık, Ankara’da kurulu Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumunun anlık takibini gerçekleştiriyor.

Uraloğlu, akıllı ulaşım teknolojilerinin trafik güvenliğini, seyahat konforunu ve ulaşım verimliliğini artıran unsurlar olduğunu vurguladı. Projede sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve izleme sistemleri, araç ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ile tünel kontrol sistemlerinin birlikte kullanılacağı belirtildi.

Yetkililer, genişletilen koridor sayesinde bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerinin daha kapsamlı alanlarda test edilebileceğini ve uygulamaya aktarılmasının hızlanacağını ifade ediyor. İlk uygulamalardan elde edilen bilgi ve tecrübelerin, Ankara’daki ikinci faz çalışmalarında yol gösterici olması bekleniyor.

166 KİLOMETRELİK ANKARA ÇEVRE OTOYOLU, 22 KİLOMETRELİK GÖLBAŞI-OĞULBEY VE 59 KİLOMETRELİK POLATLI...

166 KİLOMETRELİK ANKARA ÇEVRE OTOYOLU, 22 KİLOMETRELİK GÖLBAŞI-OĞULBEY VE 59 KİLOMETRELİK POLATLI KESİMLERİ İLE POLATLI-GÖLBAŞI-ANKARA ÇEVRE YOLU GÜZERGAHINI KAPSAYAN TOPLAM 247 KİLOMETRELİK AUS KORİDORU OLUŞTURULMASINA YÖNELİK PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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