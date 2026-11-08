Kontağı çevrildi, kaputtan alevler yükseldi: Kozlu'da otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:
Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Bahar Sokak üzerinde park halindeki 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı çalıştırmak için kontağı çevirdiği sırada kaput kısmından alevler yükseldi.
Sürücünün ilk müdahalesi:
Sürücü yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı fakat çabalar sonuç vermeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinden yapılan bildirime göre alevler kısa sürede yayıldı.
İtfaiye müdahalesi ve hasar:
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü; ancak otomobil müdahale öncesinde büyük ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
KOZLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALIŞTIRMAK İÇİN KONTAĞI ÇEVİRDİĞİ SIRADA ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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