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Aliağa'da Fenerbahçe dayanışması sürüyor: Hamit Erdem yeniden göreve seçildi

Aliağa Fenerbahçeliler Derneği'nin 11. olağan genel kurulunda Hamit Erdem oy birliğiyle yeniden başkan seçildi; dernek akreditasyonunu korumaya vurgu yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa'da Fenerbahçe dayanışması sürüyor: Hamit Erdem yeniden göreve seçildi

Aliağa Fenerbahçeliler Derneği'nde 11. olağan genel kurul

Aliağa Fenerbahçeliler Derneği, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 11. olağan genel kurulda güven tazeledi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

seçim süreci ve sonuçları:

Açık oylama usulüyle yapılan seçimde, mevcut başkan Hamit Erdem tarafından hazırlanan tek liste oy birliğiyle kabul edilerek Erdem yeniden başkanlığa seçildi. Tek listeyle girilen ve oy birliğiyle sonuçlanan süreç, dernek içinde uzlaşı ve devamlılığın işareti olarak değerlendirildi.

derneğin akreditasyon vurgusu:

Başkan Hamit Erdem, genel kurul konuşmasında derneğin kulüp nezdindeki akreditasyonunun önemine dikkat çekti ve derneğin bu statüyü muhafaza ettiğini belirtti. Erdem, dünya genelinde yaklaşık 175 Fenerbahçe derneği bulunduğunu hatırlatarak akreditasyon için aktif yönetim, dinamik üye katılımı, merkez kulübün etkinliklerine ve genel kurul toplantılarına katılım ile interaktif iletişim gibi kriterlerin öne çıktığını ifade etti.

Erdem ayrıca derneğin yalnızca futbol değil, tüm branşlardaki maçlara katılım sağladığını ve İzmir ile Aliağa'da yapılan müsabakalar ile ekiplerin konaklamaları dahil her türlü desteği verdiklerini aktardı.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Fuat Yaşar, Ufuk Dağdeviren, Arkun Ünsal, Serkan Ardıç, Erhan Ulaş, Bora Deniz, Gökhan Karataş, Ümit Faydalı, Faruk Keskin, Alper Tabakçı, Gökhan Yıldız ve Metin Utku Erol.

Genel kurulun sonuçları, derneğin hem yerel dayanışmasını hem de kulüp içindeki temsil gücünü koruma yönündeki kararlılığını yansıtarak önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerin planlanması için zemin oluşturdu.

ALİAĞA FENERBAHÇELİLER DERNEĞİNDE HAMİT ERDEM YENİDEN BAŞKAN

ALİAĞA FENERBAHÇELİLER DERNEĞİNDE HAMİT ERDEM YENİDEN BAŞKAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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