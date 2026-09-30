Bilecikli sporcu Eda Acar Dupnitsa Open E2'de bronz madalya kazandı

Bilecikli taekwondocu Eda Acar Dupnitsa Open E2'de bronz madalya kazandı

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) organizasyonunda Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde gerçekleşen Dupnitsa Open E2 Turnuvası'nda Bilecik'i temsil eden Eda Acar başarılı bir performans sergileyerek üçüncülük elde etti. Turnuvayı bronz madalya ile tamamlayan Acar, kent spor camiasında sevinç yarattı.

turnuva süreci ve sonuçlar:

Turnuvada rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Eda Acar, aldığı sonuçlarla podyuma çıkmayı başardı. ETU tarafından düzenlenen organizasyonda aldıkları derece, sporcunun uluslararası arenadaki varlığını güçlendirdi.

yerel yönetimden tebrik mesajı:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörü hakkında yaptığı açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Mesur Düş'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. İl müdürlüğünün mesajı, elde edilen başarının Bilecik spor altyapısı açısından önemini vurguladı.

Eda Acar'ın bu derecesi, kentteki taekwondo çalışmalarına moral sağlarken, önümüzdeki etkinlikler için de beklentileri yükseltti.

BİLECİKLİ SPORCU AVRUPA TAEKWONDO TURNUVASI'NDA ÜÇÜNCÜ OLDU BİLECİKLİ TAEKWONDO SPORCUSU EDA ACAR