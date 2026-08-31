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Aliağa’da zafer coşkusu fener alayı, konser ve sanat günleriyle taçlandı

Aliağa’da 30 Ağustos’un 104. yılı sabah törenleri, akşam fener alayı ve Özcan Deniz konseriyle kutlandı; gece 3. Aliağa Sanat Günleri sona erdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aliağa’da zafer coşkusu fener alayı, konser ve sanat günleriyle taçlandı

Aliağa’da 30 Ağustos kutlamaları

İzmir’in Aliağa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı, gün boyu süren resmi törenler ve akşam düzenlenen etkinliklerle geniş katılımlı bir şekilde kutlandı. Sabah yapılan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve resmi programın ardından akşam halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen fener alayı ve konser, geceyi binlerce kişinin bayram coşkusuyla paylaşmasına sahne oldu.

resmi törenler:

Cumhuriyet Meydanı’nda sabah saatlerinde başlayan program, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediyesi yetkililerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalarla sürdü. Program kapsamında okunan "Zafer Türküsü" adlı şiir ve Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği zeybek gösterisi, resmi törenlerin halk ile buluştuğu anlar oldu.

fener alayı ve konser:

Akşam programında ise coşku sokaklara taştı. Binlerce vatandaş, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu önünde toplanarak bando eşliğinde Avcı Ramadan etkinlik alanına kadar yürüdü. Kortejde Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, gaziler, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile motorlu ve bisikletli gruplar yer aldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşlar söyleyerek korteji destekledi.

Kortej sonrası sahneye çıkan Özcan Deniz, verdiği konserde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve program aynı zamanda 3. Aliağa Sanat Günlerinin kapanışını oluşturdu. Konuşmasında 30 Ağustos’un inanç, cesaret ve özgürlük sembolü olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı. Kaymakam Zekeriya Güney ise milli birlik ruhunun önemine vurgu yaparak ilçe halkının bayramını kutladı. Etkinlik sonunda Başkan Acar, konser performansından dolayı Özcan Deniz’e teşekkür çiçeği takdim etti.

Günün iki ana ayağı olan resmi törenlerin ciddiyeti ile akşam eğlencesinin canlılığı, Aliağa’da 30 Ağustos’un hem anma hem de halkla birlikte yaşanan bir kutlama olarak geçmesini sağladı. Etkinlikler, yerel yöneticiler, gaziler ve geniş bir halk kesiminin birlikte hareket etmesinin altını çizdi.

ZAFERİN 104. YILI ALİAĞA’DA BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

ZAFERİN 104. YILI ALİAĞA’DA BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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