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Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil metrelerce savrularak refüje devrildi

Edirne-Havsa yolunda sürücüsü Hasan Y. yönetimindeki 22 HY 882 plakalı araç yaklaşık 80 metre savrulup takla attı; sürücü ağır, iki yolcu yaralı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 05:40

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 05:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil metrelerce savrularak refüje devrildi

Kaza ayrıntıları

Edirne-Havsa karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç metrelerce savrularak taklalar attı. Sürücü yönetimindeki 22 HY 882 plakalı otomobil, Edirne istikametine ilerlerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre sürüklendi ve orta refüje devrildi. Refüje çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü, kazada araçta bulunanların otomobilden fırladığı bildirildi.

Kazanın sonuçları:

Kazada sürücü Hasan Y. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Araçta bulunan yolcular Ç.M. ve T.V. de yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ekiplerce yürütüldü.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olay yerinde yapılan tespitlerde sürücünün alkollü olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapılıyor. Bu tür kazalarda kontrol kaybı ve hızın etkileri ile alkollü araç kullanımının riskleri öne çıkıyor; yetkililer sürücülerin trafik kurallarına uyması ve gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekiyor.

EDİRNE&#039;DE METRELERCE SAVRULARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ AĞIR, TOPLAM 3 KİŞİ YARALANDI

EDİRNE'DE METRELERCE SAVRULARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ AĞIR, TOPLAM 3 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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