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Kayseri'de geri dönüş: Atletikspor taraftar önünde 3-1 kazandı

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 2. haftasında Kahramanmaraş BŞB'yi 3-1 yenerek lige iki maçta iki galibiyetle başladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 04:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de geri dönüş: Atletikspor taraftar önünde 3-1 kazandı

Kayseri Atletikspor sahasında kazandı:

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 2. haftasında Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi takım, güçlü bir geri dönüşle maçı 3-1 kazanarak ligde 2'de 2 yaptı.

setler ve skor:

Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 21-25 ile aldı. İkinci sette Kayseri Atletikspor 25-22 ile yanıt vererek durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü set 25-17 ve dördüncü set 25-20 sonuçlandı; böylece mavi-siyahlılar salondan üstünlükle ayrıldı.

maçın akışı ve atmosferi:

İlk sette Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un servis ve karşı hücum organizasyonu öne çıktı, ancak Kayseri Atletikspor ikinci sette hatalarını düzelterek oyuna denge getirdi. Üçüncü ve dördüncü setlerde ev sahibinin hücum çeşitliliği ve blok etkinliği maçın kaderini belirledi. Mavi-siyahlılar müsabaka sonunda taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Kayseri Atletikspor, ligin 3. haftasında 4 Ekim 2026 Pazar günü deplasmanda Elazığ Ekolspor ile karşılaşacak.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI LİGİN 2. HAFTASINDA EVİNDE KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR...

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI LİGİN 2. HAFTASINDA EVİNDE KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’U 3-1 YENEREK 2’DE 2 YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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