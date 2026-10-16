Bingöl'de gökyüzü dolu ve şimşeklerle geceyi aydınlattı

Bingöl'de gece boyunca kuvvetli yağış ve parlak yıldırım gösterisi
Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de akşam saatlerinde yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde kısa sürede etkili olan dolu yağışı, bulutlardan art arda çakan şimşekler ile birlikte gece karanlığını defalarca parçaladı.
Meteoroloji uyarısı ve yerel etkiler:
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından başlayan dolu yağışı, gözle görülür biçimde yer yer etkili oldu. Yağış anlarında gökyüzündeki elektrik boşalmaları, çevreyi kısa süreli ama belirgin biçimde aydınlattı.
Görsel sahne ve halktan yansımalar:
Gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken bölgeden gelen gözlemler bu doğa olayının görsel olarak etkileyici olduğunu belirtti. Dolu ve yıldırım görüntüleri, gece saatlerinde oluşan atmosferik hareketliliği ortaya koydu.
Yetkililerce yapılan uyarılar doğrultusunda, yağışlı ve fırtınalı hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
BİNGÖL’DE DOLU ETKİLİ OLDU, ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
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