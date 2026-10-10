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Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 14 ildeki operasyonda 31 kişi gözaltına alındı; 20'si tutuklandı. Soruşturma Daltonlar Çetesi ile Çankaya ve Keçiören olaylarını kapsıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

Ankara merkezli operasyonun sonuçları

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmada, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre operasyonlarda toplam 31 kişi gözaltına alındı; bunlardan 20'si tutuklandı.

operasyonun kapsamı:

Operasyon kapsamında yakalananlar arasında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının failleri olduğu belirtilen Daltonlar Çetesi üyeleri ile Keçiören'de bir kişinin silahla yaralanması olayına karışan şüphelilerin de bulunduğu ifade edildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Soruşturmayı yürüten birim olarak Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ön plana çıktı; adli işlemler ve soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tutuklanan şüphelilerle ilgili dava sürecinin ilerleyeceği kaydedildi.

Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi...

Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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