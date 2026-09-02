Almanya kuzey Atlantik’te 500 km menzilli LORA balistik füze denemesi yaptı

Almanya Kuzey Atlantik’te 500 km menzilli LORA denemesini gerçekleştirdi

Almanya, Leipzig Havalimanı’nda yaşanan ve Rusya’nın sorumluluğunun resmen ilan edilmesinin ardından artan diplomatik gerilim döneminde, gece saatlerinde Kuzey Atlantik’te bir balistik füze denemesi yaptı. Deneme, Alman Donanması tarafından, İsrail menşeli ve 500 km menzile sahip LORA sistemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Denemenin teknik ayrıntıları:

Alman Donanması, İrlanda ve İzlanda arasındaki Kuzey Atlantik bölgesinde en az iki LORA füzesi ateşledi. Sistem, Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirildi. Test sırasında hedeflerin yeri ve füzelerin gerçekte katettiği mesafe konusunda resmi bir veri paylaşılmadı. Yetkililer denemenin başarılı olduğunu belirtirken, bunun bir savaş gemisinden balistik füze ateşlenmesi bakımından Alman donanmasının kaydettiği ilk uygulama olduğu vurgulandı.

Alman Donanması Komutanı Jan Christian Kaack denemenin sonuçlarını değerlendirirken, "Dün gece Kuzey Atlantik’te gerçekleştirdiğimiz başarılı deneme ile denizcilik tarihine geçtik. Sistemin potansiyel menzili, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi aşıyor" ifadelerini kullandı. Kaack, adımı caydırıcılık ve deniz savunma hazırlığında yeni bir başlangıç olarak niteledi.

Siyasi gerilim ve alınan tedbirler:

Füze denemesi, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin ciddi biçimde gerildiği bir dönemde gerçekleşti. Bu gerilim, Almanya hükümetinin ağustos ayı başında Leipzig Havalimanı olayının arkasında Rusya olduğunu duyurması ve ardından gelen yaptırım kararlarıyla tırmandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, alınan tedbirler kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını, Berlin’deki kültür ve bilim kurumu Rus Evi sözleşmesinin feshedileceğini, Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım listesinin genişletileceğini ve Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren Rus Gölge Filo gemilerine ilişkin tedbirlerin sıkılaştırılacağını duyurmuştu. Füze testi, bu diplomatik adımların açıklandığı saatlerin hemen sonrasında yapıldı.

Yetkililer, denemenin hem teknik yetenekleri ölçmeye hem de Almanya ve müttefiklerinin uzun menzilli caydırıcılık kapasitesini güçlendirme çabalarına katkı sağlama amacı taşıdığını belirtiyor. Olay, Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı uzun menzilli silah tedarikini hızlandırdıkları bir bağlamda gerçekleşti.

Almanya, geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı’nda yaşanan saldırı girişimi nedeniyle resmen Rusya’nın suçlanmasıyla yaşanan şiddetli gerginliğin ardından gece saatlerinde 500 km menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi.