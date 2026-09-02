Zabıta haftası Kayseri sokaklarında tanıtım ve kutlamayla geçiyor

Etkinlikler kent merkezinde yoğun ilgi gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 1-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftası kapsamında kent merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı ve Büyükşehir Belediyesi tramvay istasyonu önü gibi yaya trafiğinin yoğun noktalarına kurulan stantlarda teşkilatın tanıtımı yapıldı ve ziyaretçilerle doğrudan iletişim kuruldu.

Stantlar ve tanıtım çalışmaları:

Stantlarda dağıtılan el broşürleri ve materyallerle Zabıta Teşkilatı’nın 200’üncü kuruluş yıl dönümü vurgulandı; çocuklara küçük hediyeler verildi, vatandaşlara kurumun görevleri ve hizmetleri anlatıldı. Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke, etkinliklerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl 200’üncüsünü kutladığımız haftamızda farklı bir etkinlik yapalım istedik". Teke, ilçe belediyelerinin zabıta müdürlükleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Başta Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımıza bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Saha ziyaretleri ve huzurevi buluşmaları:

Büyükşehir Zabıta ekipleri, hafta dolayısıyla araç sürücülerine ve esnafa tanıtım broşürüyle birlikte gül takdim etti; esnaf ve vatandaşlar nazik ziyaretler ve hediyeler için teşekkür etti. Ekipler ayrıca Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, onlara çikolata ikram etti ve taleplerini dinledi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde Ulu Çınarlar Korosu zabıta ekipleriyle birlikte saz eşliğinde türküler seslendirdi.

Etkinliklere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş ile Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke de katıldı. Teke, Kayseri’nin huzuru, esenlik ve rahatının sağlanması için çalışmaların süreceğini belirterek stantları ziyaret eden vatandaşlara teşekkür edip Zabıta Teşkilatı’nın 200’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR.