Ümraniye’ye nefes: taşıt trafiği yer altına alınarak 50 dönümlük yaşam alanı oluşturuluyor

Ümraniye’de ulaşım ve yeşil alan odaklı iki proje eş zamanlı ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırımin katılımıyla ilçede önemli bir açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı resmen hizmete alınırken, aynı programda Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli atıldı. Yetkililer projeyi yalnızca trafik düzenlemesi olarak değil, insanı ve peyzajı merkeze alan yeni bir kent alanı kurgusu olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Trabzon Millet Bahçesi kavşağı ve ilçedeki Millet Bahçeleri:

Ümraniye’de açılışı yapılan kavşak, bölge ulaşımını rahatlatmayı ve Trabzon Millet Bahçesi’ne erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Tören sırasında konuşan Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye’de dört Millet Bahçesi bulunduğunu belirterek bunların ilçenin en önemli projeleri arasında yer aldığını söyledi. Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre Ümraniye Millet Bahçesi 330 dönüm, Osmangazi Millet Bahçesi 180 dönüm, Trabzon Millet Bahçesi ise 550 dönüm ile en büyük konumunda ve son olarak Anadolu Millet Bahçesi 90 dönüm büyüklüğünde.

Yıldırım, Millet Bahçeleri çerçevesinde oluşturulan yaşam alanları, sosyal tesisler, oyun alanları ve doğalgaz pişirme üniteleriyle on binlerce vatandaşa hizmet verildiğini belirtti. Trabzon Millet Bahçesi’ne bağlantı yollarının açılmasıyla hem Üsküdar hem de Çekmeköy yönlerinden daha kolay erişim sağlanacağını ifade ederek projenin Ümraniye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Şile Otoyolu üst kapama projesi: trafik yer altına, yüzey yaya ve yeşile açılıyor

Bakan Uraloğlu, Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi’nin gerekçesini ilçede 1987’de yapılan üst geçidin gelişen kent dokusuna yetmemesi olarak açıkladı. Uraloğlu, 1987 yapımı üst geçidin genişlik ve kapasite açısından yetersiz kaldığını, bunun da araç ve yaya trafiğinde yoğunluğa yol açtığını kaydetti. Bu nedenle TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğinin 230 metre uzunluğundaki bir alt geçide alınacağı belirtildi.

Yetkililer projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını; yaya hareketliliği, peyzaj ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurgusu olduğunu vurguladı. Taşıtların yer altına alınmasıyla yeryüzünün yayalara ve yeşile bırakılacağı; projenin Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunun birleştirilmesiyle toplamda 50 dönümlük bir yeşil alan oluşturacağı açıklandı. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 9,5 dönümlük ilave bir yeşil alan daha kazandırılacağı ifade edildi.

Projede modern yaşam olanakları planlanıyor: bisiklet yolları, şarj ve park istasyonları, yeme-içme tesisleri ile engelsiz ulaşım sağlanacak düzenlemeler yer alacak. Uraloğlu, alanın günlük kullanımda herkes için kolay erişim sunmasının yanı sıra afet ve acil durumlarda araç erişimine de olanak verecek şekilde tasarlandığını belirterek projenin çok amaçlı işlevini öne çıkardı. Çalışmaların yakın takvime göre ilerleyeceği ve meydan projesinin temelinin de kısa süre içinde atılacağı duyuruldu.

Projenin yerel ve bölgesel etkileri:

Bakan Uraloğlu, Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı projesinin bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ve vatandaşların bahçe ile Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Konuşmalarında ayrıca Marmara Denizi’nde yaşanan deniz kazasına ilişkin geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini belirtti.

Tören sona erdikten sonra kurdele kesimiyle Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı’nın resmi açılışı yapıldı. Ardından Bakan Uraloğlu ile Başkan Yıldırım, millet bahçesini araçla ve yerinde inceleyerek yaşam alanları, sosyal tesisler ve düzenlemeleri yerinde gördü. Her iki proje de yetkililerin vurguladığı üzere Ümraniye’ye nefes aldıracak, insan odaklı bir kentsel dönüşüm hedefini taşıyor.

TRABZON MİLLET BAHÇESİ KAVŞAĞI TÖRENLE AÇILDI