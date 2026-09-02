Yeni protokol Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği ortaklığını güçlendiriyor

Protokol töreni ve duyuru:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında bir iş birliği protokolünün imzalandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Duran, protokolün, Emine Erdoğan’ın himayelerinde faaliyet gösteren Afrika El Sanatları ve Kültür Evi’nin çalışmalarıyla uyumlu olarak atıldığını belirterek, kurumlar arası ortaklığın resmi olarak resmileştiğini aktardı.

Protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol kapsamında medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu iş birlikleri, kültürel mirasın görünürlüğünü artırmayı ve el sanatları vasıtasıyla Afrikalı kadınların emeğine değer katmayı amaçlıyor.

Protokol ile taraflar; etkinlik organizasyonları, tanıtım faaliyetleri, iletişim kampanyaları ve kültürel değişim programları gibi alanlarda koordinasyon sağlayacak.

Hedefler ve değerlendirme:

Duran açıklamasında, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi’nin Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Protokolün, iki taraf arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye yönelik somut adımlar atılmasını sağlayacağı ifade edildi.

İş birliğinin, kültürel etkileşimi artırarak hem yerel el sanatlarını destekleyeceği hem de kamu diplomasisi kanalları üzerinden ilişkilerin derinleşmesine katkı sunacağı belirtildi. Duran, protokolün hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN VE AFRİKA EL SANATLARI VE KÜLTÜR EVİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZELİHA SAĞLAM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI