Alsancak liman bölgesinde altyapı güçlendirme çalışmaları hızlandı

İZSU projeyi hızlandırdı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Dünya Bankası finansmanıyla ve İller Bankası (İLBANK) aracılığıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında kent merkezi altyapısını dönüştürüyor. Projenin öncelikli hedefi, iklim krizinin yol açtığı ani ve yoğun yağışlara karşı kentin dayanıklılığını artırmak için yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırmak. Bu çalışmanın merkezi etaplarından biri, Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ı kapsayan 3 milyar liralık yatırımın ikinci aşamasında yer alan Alsancak Liman bölgesi oldu.

alsancak'ta yürütülen çalışmalar:

Alsancak Liman bölgesinde, Liman Caddesi ve bağlantılı güzergâhlarda yürütülen işlerde öncelik hat ayrıştırmalarına verildi. Bölgedeki nüfus yoğunluğu ve mevcut eski altyapı hatlarının birleşik sistem olarak çalışması nedeniyle yapılacak yenileme kritik önem taşıyor. Proje kapsamında 8,4 kilometre yağmur suyu hattı, 8 kilometre atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi inşa edilerek toplamda 16 kilometreyi aşan yeni altyapı hattı oluşturulacak.

Hatların ayrı çalışmasıyla birlikte, özellikle şiddetli yağış anlarında kanalizasyon sisteminin üzerindeki yük azalacak; yağmur suları daha hızlı ve sağlıklı şekilde tahliye edilerek su baskını ve taşkın riskleri azaltılacak. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ekiplerin imalatları hızlandırmak için yoğun çalıştığını belirterek, "İmalatları planlanan süreden önce tamamlayarak kapattığımız yolları mümkün olan en kısa sürede yeniden ulaşıma açmayı hedefliyoruz" dedi.

trafik düzenlemeleri ve alternatif güzergâhlar:

Çalışmaların önemli bir ayağı Liman Caddesi ile Halkapınar Aktarma İstasyonu çevresinde sürüyor. UKOME Genel Kurulu kararıyla, Halkapınar Aktarma İstasyonu yakınındaki Altınyol’a bağlanan 1561 Sokak ile Şehitler Caddesi kavşağı arasındaki kesim 18 Ağustos 2026 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. İZSU ekipleri, planlanan 3 aylık iş programını mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor.

Yol çalışmaları sırasında ulaşım, alternatif güzergâhlardan sağlanırken, bölge içinde kontrollü geçişlere imkan veren düzenlemeler de uygulanıyor. Yetkililer, hem ulaşımın akışını hem de kazanılacak altyapı faydalarını dikkate alarak çalışmaların günlük yaşam üzerindeki etkisini azaltmayı ön planda tutuyor.

etaplar ve uzun vadeli hedefler:

TEFWER kapsamında yürütülen ilk etaptaki inşaat çalışmaları Konak’ın Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı’nın Adalet Mahallesi’nde yapıldı. Mevcut birleşik sistemlerin yenilenmesi kapsamında Ozan Abay Caddesi üzerinde yer alan Piyale Kolektörü de iki sistemin ayrı çalışmasını sağlayacak şekilde revize ediliyor. Karabağlar’da Bahçelievler ve Bahar mahallelerinden başlayan çalışmalarda; Konak’ın çok sayıda mahallesinde de yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor.

Projenin dördüncü etabı Bornova’da, beşinci etabı ise Buca’da planlandı. Etapların tamamlanmasıyla birlikte kent genelinde yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması, kanalizasyon sisteminin yükünün azaltılması ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskını ile taşkın risklerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İZSU yatırımlarının ayrıca İzmir Körfezi’nin temizlenmesi amacıyla sürdürülen atık su arıtma tesisi projelerini de desteklemesi bekleniyor; böylece hem altyapı dayanıklılığı sağlanacak hem de çevresel kazanımlar elde edilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İKLİM KRİZİNİN ETKİSİYLE ARTAN ANİ VE YOĞUN YAĞIŞLARA KARŞI KENTİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR.