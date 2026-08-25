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Barcelona'nın Lefkoşa kampı adada diplomatik tartışma başlattı

Barcelona akademisinin Yakın Doğu Üniversitesi'nde planladığı Lefkoşa Kampı, Rum ELAM partisinin tepkisi ve İspanya'ya müdahale çağrısıyla tartışma yarattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Barcelona'nın Lefkoşa kampı adada diplomatik tartışma başlattı

Barcelona'nın Lefkoşa kampı adada diplomatik tartışma başlattı

FC Barcelona akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği "Lefkoşa Kamp"ın Barcelona'nın resmi internet sitesinde yer alan ilanı, Rum siyasetinin ve basınının tepkisini çekti. Kulübün kamp yerini "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurması tartışma başlattı.

rum tarafının talepleri:

Rum milliyetçi ELAM Partisi, duyurunun ardından İspanya hükümetine ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaparak organizasyonun iptal edilmesini istedi. Parti aynı zamanda, KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesini talep etti ve Girne Kalesi'nde yapılması planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttükleri girişimleri hatırlatarak benzer adımlar atmaya devam edecekleri mesajını verdi.

basın yansımaları ve kamp programı:

Rum ve Yunan basınında çıkan haberlerde kampın "işgal altındaki topraklarda" düzenleneceği vurgulanırken, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta organizasyon düzenlemesi eleştirildi. Yunanistan merkezli To Vima gazetesi gelişmeyi "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla duyurdu ve Barcelona Akademisi'nin Lefkoşa kampını Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde yapacağını belirtti.

Barcelona'nın resmi internet sitesinde 4 Ağustos'ta yayımlanan duyuruda, "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun 7-11 Eylül ile 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Duyuruda kamp programında her gün üç ayrı antrenman grubunun oluşturulacağı ve çalışma saatlerinin katılımcıların yaş kategorilerine göre belirleneceği bilgisi yer aldı.

kktc hükümetinden tepki:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ELAM'ın iki uluslararası organizasyonu hedef alan girişimini şiddetle kınadı. Üstel, Nexus Festivali'nin iptalinin hemen ardından yeni organizasyonların hedef alınmasının Rum tarafındaki bazı çevrelerin yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından ve gençlerin uluslararası etkinliklerde yer almasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Gelişme, adada spor ve kültür etkinliklerinin siyasi tartışmalarla örtüşmeye devam ettiğini gösteriyor; konuya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

BARCELONA AKADEMİSİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ&#039;NDE DÜZENLEYECEĞİ &quot;LEFKOŞA KAMP&quot;, KULÜBÜN...

BARCELONA AKADEMİSİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE DÜZENLEYECEĞİ "LEFKOŞA KAMP", KULÜBÜN KAMP YERİNİ "LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS" OLARAK DUYURMASININ ARDINDAN RUM ELAM PARTİSİ, İSPANYA HÜKÜMETİNE MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPARAK, ORGANİZASYONUN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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