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Babaeski'de rüzgârın etkisiyle anız yangını büyüdü

Taşağıl köyünde çıkan anız yangını rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı; itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve köylüler müdahale ederek yangını söndürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:47

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Babaeski'de rüzgârın etkisiyle anız yangını büyüdü

Babaeski'de anız yangını kısa sürede yayıldı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak çevrede geniş bir alana ulaştı ve bölge halkında paniğe yol açtı.

Müdahale ve köylülerin desteği:

Yangına ilk ihbarın ardından itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine sıçramasını önlemek amacıyla farklı noktalardan eş zamanlı müdahalede bulundu. Bölge sakinleri de çalışmalara aktif katıldı; köylüler traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

Söndürme, soğutma ve inceleme:

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme sonrası yeniden alevlenme riskine karşı kapsamlı soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangında zarar gören alanın büyüklüğü ile ilgili net rakamların tespiti için yerinde incelemeler yapılacağı, ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞAĞIL KÖYÜNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA...

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞAĞIL KÖYÜNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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