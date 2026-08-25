Obezite sadece kilo değil: vücudun çok katmanlı sorunu

Obezite sadece kilo değil:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kaan Kurt, obezitenin salt kilo fazlalığı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Kurt, obezitenin genetik, çevresel, metabolik ve yaşam tarzı etkenlerinin etkileşimiyle ortaya çıkan kronik bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Uzman, değerlendirme ve tedavi süreçlerinde sadece tartı değerlerine odaklanmanın yetersiz kaldığını; kişinin sağlık geçmişi, günlük alışkanlıkları ve vücudun işleyiş biçiminin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir yaklaşımın, kısa vadeli kilo hedeflerinden ziyade sistemlerin yeniden dengelenmesine yönelmesi gerektiğini aktardı.

Denge mekanizmaları:

Kurt, vücudun doğal denge mekanizmalarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için enerji üretimi, kas dokusunun korunması, iştah ve tokluk mekanizmalarının düzenlenmesi, bağırsak fonksiyonları, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi sistemlerin dengeli şekilde işlemesi gerekir. Bu sistemler, birbiriyle sürekli etkileşim halindedir ve bir alandaki değişiklik, zamanla diğer alanları da etkileyebilir." Bu alanlardan herhangi birindeki bozulmanın kilo artışını tetikleyebileceğini belirtti.

Yönetimde öncelikler:

Beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketimini obeziteyle mücadelede temel unsurlar olarak tanımlayan Kurt, bunun bireyin yaşam şartlarına uygun, sürdürülebilir bir planla uygulanması gerektiğini söyledi. Gerekli durumlarda vitamin, mineral ve diğer besin öğelerinin düzeylerinin ölçülmesinin sürecin parçası olduğunu; ancak bunun bilinçsiz takviye kullanımını teşvik etme amacı taşımadığını belirtti.

Obezite yönetiminde hedefin yalnızca kilo kaybı olmadığını vurgulayan Kurt, metabolik sağlığın iyileştirilmesi, kas kütlesinin korunması, kronik hastalık riskinin azaltılması, günlük enerji düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin desteklenmesi gibi kazanımların da önem taşıdığını söyledi. Her bireyin ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkat çekerek, kısa süreli ve standart çözümler yerine bilimsel temellere dayanan, kişiye özel ve uzun vadeli yaklaşımlar önerdi.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ'NDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH KAAN KURT