BTÜ'de 10 bölüm Türkiye genelinde ilk 10'a girdi, polimer malzeme birinci oldu

BTÜ'nün yerleştirme başarısı:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında lisans programlarına yönelik tercih yoğunluğuyla öne çıktı. Üniversitenin 30 lisans programından 10u, taban puan değerlerine göre Türkiye genelindeki aynı programlar arasında ilk 10 içinde yer aldı. Sıralama, adayların tercih eğilimlerini ve bölümlerin taban puan performansını yansıtıyor.

ilk 10'da yer alan bölümler:

BTÜ'nün en üst sıralarda konumlanan bölümleri arasında Polimer Malzeme Mühendisliği Türkiye genelinde 1'inci sırada yer aldı. Üniversitenin diğer ön plana çıkan programları arasında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bulunuyor; bu beş bölüm BTÜ adına ilk 3 başarısını temsil ediyor.

Diğer derecelendirmeler şu şekilde sıralandı: Veri Bilimi ve Analitiği 4'üncü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 6'ncı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Peyzaj Mimarlığı 7'nci, Biyomühendislik ise 10'uncu sırada yer aldı. Toplamda BTÜ'nün 10 lisans programı kendi alanlarında Türkiye genelinde ilk 10 arasına girdi.

rektörün değerlendirmesi:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 2026 YKS sonuçlarının BTÜ'nün yükselen akademik başarısını ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan, araştırma ve yenilikçiliği merkeze alan bir eğitim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 YKS sonuçlarında 10 bölümümüzün Türkiye genelinde kendi alanlarında ilk 10 içerisinde yer alması, bir bölümümüzün Türkiye 1’incisi, beş bölümümüzün ise ilk 3’te bulunması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimizin üniversitemize gösterdiği yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Bu başarıda emeği bulunan akademik ve idari personelimize ve BTÜ’yü tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sonuçlar, BTÜ'nün belirli mühendislik ve bilim dallarında rekabetçi konumunu doğrularken, üniversitenin öğrenci tercihleri ve taban puan performansına ilişkin algısını da güçlendiriyor. Akademik kadro ve altyapıdaki yatırımların bu tür sıralamalara yansıması, üniversitenin hedeflediği araştırma ve eğitim profilinin sürdürülebilirliğine işaret ediyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN 30 LİSANS BÖLÜMÜNDEN 10’U, 2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA TABAN PUAN DEĞERİNE GÖRE TÜRKİYE GENELİNDEKİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA İLK 10’DA YER ALDI. BTÜ’NÜN 1 BÖLÜMÜ TÜRKİYE 1’İNCİSİ OLURKEN, 5 BÖLÜMÜ İLK 3’TE, 10 BÖLÜMÜ İSE İLK 10’DA SIRALANDI.