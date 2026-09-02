Trump'ın Hürmüz Boğazı değerlendirmesi: 'yeni ekipmanları imha ettik'

Trump'ın açıklaması:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sonrası basınla yaptığı konuşmada, İran'a karşı dün düzenlenen saldırılara ilişkin ayrıntılı iddialarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı boyunca İran'ın inşa etmeye çalıştığı yeni sistemlerin "imha edildiğini" vurguladı ve operasyonu "çok ağır" olarak niteledi.

Başkan, imha edilen teçhizatın bir kısmını savunma, bir kısmını ise saldırı amaçlı olarak tanımladı ve İran'ın "radar sistemleri, bir füze sistemi ve mayın döşeme sistemi"ni yeniden kurma girişimlerinin hedef alındığını söyledi. Trump, "Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Hareket edemiyorlar. Biz görmeden lavaboya dahi gidemiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran içindeki protestolara dair sorulara karşı Trump, ülke içindeki zor durumu anladığını belirterek, rejimin göstericilere yönelik sert tutumuna dikkat çekti. Üç ay önce 52 bin protestocunun öldürüldüğünü ve bu sayının 20 ila 25 bin daha arttığını ileri süren Trump, "Öldürülen protestocuların sayısı 65 bine yaklaştı" dedi ve rejimin zayıfladığı görüşünü yineledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol ve askerî vurgu:

Başkan, ABD güçlerinin boğazda kontrolü ele aldığını ve bunu sürdürdüklerini savundu: "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldık ve kontrolü sürdürüyoruz. Her gün milyonlarca varil petrol taşıyan çok sayıda gemiyi boğazdan geçiriyoruz." Trump, ara sıra dron saldırıları olduğunu ancak bunların düşürüldüğünü belirterek, sahadaki denetimin güçlü olduğunu söyledi.

Trump ayrıca ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının "çok uzun sürmeyeceği" değerlendirmesini yaptı ve gerektiğinde yeni bir taarruza hazır olduklarını ifade etti: "İstediğimiz anda yeni bir saldırı gerçekleştirmeye hazırız." Dün gece gerçekleştirilen saldırının şiddetini tekrar vurgularken, Hürmüz Boğazı boyunca inşa edilmek istenen tüm yeni ekipmanların imha edildiğini kaydetti.

Diğer gündemler: Ukrayna, Kanada ve Kraliyet eleştirisi:

Ukrayna-Rusya savaşına dair sorulara Trump, çatışmanın "aptalca" olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu. Gençlerin zorla askere alındığı iddialarına ilişkin görüntüleri bildiğini ifade eden Trump, 2020 seçimleriyle ilgili sözleriyle çatışmanın başlamasında seçim sonuçlarına atıf yaptı ve ayda 25 bin asker kaybı yaşandığını öne sürdü. Ayrıca iki liderle görüştüğünü ve savaşı sonlandırma olasılığına ilişkin iyimser olduğunu belirtti.

Putin ile yeni bir zirve düzenleyip düzenlemeyeceği sorusuna Trump, bunun bir barış antlaşması imzalamaya hazır olunduğunda yapılabileceğini söyledi ve böyle bir zirveye açık olduğunu ifade etti.

Ticaret gündeminde ise Kanada'ya yönelik eleştirilerde bulunan Trump, ABD'nin Kanada ile yıllardır dezavantajlı bir ticaret ilişkisi yaşadığını savunarak, "yıllardır bizden faydalandılar ve artık buna son verme zamanı geldi" şeklinde konuştu. Ayrıca, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ise kraliyet ailesinin yerinde olsaydı onları geri kabul etmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Trump, ABD'deki Kasım ayındaki ara seçimlerin İran stratejisini etkilemediğini belirterek, "Seçimler beni etkilemiyor. Ben aday değilim ancak partim seçime giriyor ve partime yardımcı olacağım" dedi ve partinin İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeme duruşuna saygı duyduğunu ifade etti.

Konuşma, Başkan’ın askeri müdahale iddialarını, İran rejimine yönelik sert değerlendirmelerini ve dış politikada farklı başlıkları aynı oturumda birleştirmesiyle öne çıktı. Trump’ın açıklamaları, bölgedeki gerilim ve ABD’nin hamleleri üzerine tartışmaları canlı tutacak nitelikte.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılara ilişkin, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi.