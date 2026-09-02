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Karagümrük ikinci yarıda üstün oynadı, son dakikada eşitliği buldu

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Kayserispor karşısında ikinci yarı üstünlük kurup son saniye golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karagümrük ikinci yarıda üstün oynadı, son dakikada eşitliği buldu

Karagümrük ikinci yarıda üstün oynadı, son dakikada eşitliği buldu

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig 5. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile oynadığı maçta son saniyelerde gelen golle 1-1 berabere kaldı.

Maç değerlendirmesi:

Teknik direktör Alexandar Stanojevic, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ikinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirtti. "Dinamik bir oyun oldu. Son dakikalarda gol atma şansımız vardı ve bunu yaptık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İlk yarı seviyemizi yansıtmadı. Son dakikalarda gol atmayı hak etmiştik. Ekibim ortaya karakter koydu" sözleriyle takımının geri dönüşünü ve mücadele ruhunu öne çıkardı.

Olaylar ve lig farkı üzerine:

Maç sonunda yaşanan olaylara da değinen Sırp teknik adam, süreç hakkında belirsizlik olduğunu belirterek sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı: "Ne olduğunu tam bilmiyorum ama ben içeri girmiştim. Bizim tarafımızdan bir şey olmuşsa özür de dilerim. Böyle olayları sevmiyorum. Bu tarz olayların olmaması gerekiyor. Bu lig ile Süper Lig arasında büyük fark var. Bu ligde her takım size tehlikeli oluşturabiliyor."

Stanojevic'in sözleri, hem maç içi performans değerlendirmesini hem de saha içi-dışı disiplin ve ligler arasındaki kalite farkına dair uyarısını özetledi. Takımın son dakikadaki golü, ikinci yarıda ortaya konan oyunun bir karşılığı olarak yorumlandı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alexandar Stanojevic, Kayserispor karşısında ikinci yarıda iyi...

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alexandar Stanojevic, Kayserispor karşısında ikinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve son dakikalarda gol bulmayı hak ettiklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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