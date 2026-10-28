Altı aylık iz sürme sonunda Kayseri'de üç suçtan hükümlü şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) yakalandı. Şahsın cezası toplam 14 yıl 11 ay 20 gün olarak tespit edildi.

operasyon ve çalışma süreci:

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü saha çalışmaları yaklaşık 6 ay sürdü. Bu süreçte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, S.Y.'nin dosyasında dolandırıcılık, hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçlarından toplam 6 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

adli işlem ve teslim:

Yakalanan S.Y. hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra işlemleri tamamlanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri emniyetinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA 3 FARKLI SUÇTAN 14 YIL 11 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.