Kayserispor-Muğlaspor maçı için bilet ücretleri ve satış saati açıklandı

maç bilgileri:

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak müsabaka pazartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de gerçekleştirilecek. Biletler bugün saat 11.00'de satışa sunuldu.

bilet fiyatları:

Kayseri'de oynanacak mücadele öncesi belirlenen tribün ve ücretler şu şekilde açıklandı:

Güney Alt: 138 TL, Kuzey Alt: 138 TL, Doğu Üst: 238 TL, Doğu Alt: 238 TL, Batı Alt: 238 TL, Batı Balkon: 238 TL, Misafir Tribünü: 175 TL.

Satış saati ve tribün fiyatlarının duyurulmasıyla birlikte taraftarlar, maç günü ve bilet temini konusundaki ayrıntılar için ilgili satış kanallarını takip edebilir.

TFF 1. LİG'DE KAYSERİSPOR İLE MUĞLASPOR ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU.