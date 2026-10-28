Beyoğlu'nda çöken binanın enkazında yaşam izi aranması sona erdi

Olayın gelişimi:

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı metruk bir bina çöktü ve yanındaki binaya da zarar verdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Çökmenin ardından enkaz altında bir kişinin olup olmadığına ilişkin yürütülen çalışmalar, AFAD ve UMKE ekipleri ile arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yaklaşık 3 saatlik bir tarama şeklinde gerçekleştirildi. Ekiplerin ilk incelemelerine göre enkaz altında kimse olmadığı tespit edildi ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Enkaz ve sonrası çalışmalar:

Arama çalışmaları sona erdirilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Olay yerinin son durumu ise bir dron ile havadan görüntülendi.

BEYOĞLU’NDA ÇÖKEN 5 KATLI BİNADA ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI