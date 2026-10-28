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Beyoğlu'nda çöken binanın enkazında yaşam izi aranması sona erdi

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu'nda çöken 5 katlı metruk binada AFAD, UMKE ve köpeklerle yapılan 3 saatlik arama sona erdi; ilk belirlemeye göre can kaybı yok.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 04:41

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 04:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu'nda çöken binanın enkazında yaşam izi aranması sona erdi

Olayın gelişimi:

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı metruk bir bina çöktü ve yanındaki binaya da zarar verdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Çökmenin ardından enkaz altında bir kişinin olup olmadığına ilişkin yürütülen çalışmalar, AFAD ve UMKE ekipleri ile arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yaklaşık 3 saatlik bir tarama şeklinde gerçekleştirildi. Ekiplerin ilk incelemelerine göre enkaz altında kimse olmadığı tespit edildi ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Enkaz ve sonrası çalışmalar:

Arama çalışmaları sona erdirilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Olay yerinin son durumu ise bir dron ile havadan görüntülendi.

BEYOĞLU’NDA ÇÖKEN 5 KATLI BİNADA ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

BEYOĞLU’NDA ÇÖKEN 5 KATLI BİNADA ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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