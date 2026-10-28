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Beyoğlu'nda beş katlı bina çöktü: enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi'nde boş olan beş katlı bina çöktü; ekipler enkazda arama yapıyor, çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 02:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyoğlu'nda beş katlı bina çöktü: enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Olayın meydana gelişi:

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Kurdela Sokak üzerinde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olan beş katlı bina, şu anda bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında bina, yanındaki başka bir yapıya da zarar verdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında bir kişinin bulunma ihtimaline karşı enkaz kaldırma ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sırasında öncelik, olası hayat bulma şansını korumak için hızla yürütülüyor.

Güvenlik önlemleri ve görüntüler:

Zarar gören yan binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi; yetkililer bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışma başlattı. Ekiplerin saha çalışmaları ve müdahaleleri havadan görüntülendi, bu kayıtlar müdahale sürecinin organizasyonuna destek sağlıyor. Olayın kesin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; soruşturma ve teknik incelemeler devam edecek.

BEYOĞLU&#039;NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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