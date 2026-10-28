Polatlı'da karşıdan geçerken yaşamını yitiren kişi yol kenarında bulundu

olay yeri ve ilk tespitler:

Ankara-Eskişehir yolu Polatlı ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkiinde yol kenarında hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Olayı fark eden, pencere camı taşıyan bir kamyonetin sürücüsü durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ilk inceleme bulguları:

Jandarma ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki ilk incelemelerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

soruşturma ve adli süreç:

Cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturmaya devam ediyor.

Olayla ilgili kesin tespitler ve kimlik belirleme çalışmaları adli ve idari işlemler sonucunda netleşecek.

Polatlı'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu