Dolar 49,7867 +0,02%
Euro 55,4412 -0,39%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.524,37 +0,03%
EUR/USD 1,1130 -0,45%
Brent Petrol 109,55 +0,13%
--°

Beyoğlu'nda metruk binanın çöküşüne dair görüntüler kamuoyuna yansıdı

Beyoğlu'nda bir metruk binanın çöküş anı kayıtlara yansıdı; görüntülerde yapının parçalanması, oluşan toz bulutu ve çevredeki hareketlilik görülüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 02:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu'nda metruk binanın çöküşüne dair görüntüler kamuoyuna yansıdı

Beyoğlu'nda metruk binanın çöküş anı görüntülendi

Paylaşılan kayıtlarda Beyoğlu sınırlarındaki bir metruk binanın çöküş anı yer alıyor. Videoda yapının parçalanma süreci ve çöküşün hemen ardından oluşan yoğun toz bulutu dikkat çekiyor.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde kısa bir süre içinde yapının belirli bölümlerinin çöktüğü; enkaz ve toz nedeniyle görüşün zorlaştığı görülüyor. Çöküş anına yakın noktalarda kısa süreli hareketlilik ve çevrede beliren insanlar kayıtlarda yer alıyor.

bilgi eksiklikleri ve tespitler:

Paylaşılan görüntüler olaya dair görsel bilgi sunsa da görüntülerden çöküşün kesin nedeni ya da olası yaralanma ve can kaybı bilgisi çıkartılamıyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar veya detaylı bilgiler henüz paylaşılmamıştır; gelişmeler bekleniyor.

Beyoğlu&#039;nda çöken metruk bina böyle görüntülendi

Beyoğlu'nda çöken metruk bina böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Polatlı'da karşıdan geçerken yaşamını yitiren kişi yol kenarında bulundu
images

Beyoğlu'nda beş katlı bina çöktü: enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
images

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çöküşü güvenlik endişesi yarattı
images

İnşaattaki tepe çıkışı son anda engellendi: yıllar sonra yeniden intihar girişim...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda beş katlı bina çöktü: enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Edirne merkezli bahis ağına jandarmadan operasyon: 8 gözaltı

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çöküşü güvenlik endişesi yarattı

İnşaattaki tepe çıkışı son anda engellendi: yıllar sonra yeniden intihar girişiminde bulundu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı