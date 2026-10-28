Beyoğlu'nda metruk binanın çöküşüne dair görüntüler kamuoyuna yansıdı

Beyoğlu'nda metruk binanın çöküş anı görüntülendi

Paylaşılan kayıtlarda Beyoğlu sınırlarındaki bir metruk binanın çöküş anı yer alıyor. Videoda yapının parçalanma süreci ve çöküşün hemen ardından oluşan yoğun toz bulutu dikkat çekiyor.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde kısa bir süre içinde yapının belirli bölümlerinin çöktüğü; enkaz ve toz nedeniyle görüşün zorlaştığı görülüyor. Çöküş anına yakın noktalarda kısa süreli hareketlilik ve çevrede beliren insanlar kayıtlarda yer alıyor.

bilgi eksiklikleri ve tespitler:

Paylaşılan görüntüler olaya dair görsel bilgi sunsa da görüntülerden çöküşün kesin nedeni ya da olası yaralanma ve can kaybı bilgisi çıkartılamıyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar veya detaylı bilgiler henüz paylaşılmamıştır; gelişmeler bekleniyor.

Beyoğlu'nda çöken metruk bina böyle görüntülendi